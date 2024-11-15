11:0 – крупнейшая победа в истории сборной России. Бруней уничтожен

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Сборная Россия ожидаемо разгромила Бруней – 11:0, это новый рекорд.

Это крупнейшая победа в истории сборной

Бруней не впечатляет, но результат исторический – самый крупный разгром за всю историю сборной России. Было 9:0 с Сан-Марино в 2019-м – рекорд переписан.

Конечно, мы ждали такой результат, все-таки Бруней слишком слаб.

Хотя Валерий Карпин даже не думал о цифрах: «Только и говорят про десятку, какие‑то рекорды. Я об этом не думаю. Хочу, чтобы игроки выполняли установку».

Вроде справились.

Как уничтожили Бруней

Повели уже на 49-й секунде: прострел Андрея Мостового на Никиту Кривцова – тот подставил пятку, вышел пас на Ивана Облякова. Он закатил с метра.

А потом стартовал рекордный разгром:

⚽️ 7’ – стеночка Данила Кругового и Мостового, прострел на Чалова. Защитник Нур Отман попытался помешать и срезал мяч в свои.

⚽️ 9’ – Евгений Морозов принял отскок в штрафной и занес мяч в сетку, очень легко.

⚽️ 28’ – пас во вратарскую, мяч отскочил в перекладину, но Обляков добил и оформил дубль.

⚽️ 48’ – Лечи Садулаев просто подставил голову под навес Кругового и переправил в ворота.

⚽️ 57’ – снова Садулаев прошел и отдал под удар Кривцову, тот прокатил мяч под вратарем.

⚽️ 62’ – вышел Тамерлан Мусаев и в два касания с разворота попал в девятку, даже не праздновал.

⚽️ 67’ – мощный удар Мостового с угла штрафной.

⚽️ 72’ – второй автогол – теперь у защитника Вафи Аминуддина! 9:0.

⚽️ 78’ – поиграл и Алексей Батраков, забил спустя две минуты после выхода на поле красивым ударом в угол из опорной зоны.

⚽️ 88’ – дебютный гол за сборную у Арсена Адамова.

11:0 – новый рекорд с парой автоголов, дебютных мячей и дублем Облякова.

А крупнейшие поражения России какие?

Вот они.

● 1:7 с Португалией в 2004-м. Уничтожение команды Ярцева в Лиссабоне, которое вы наверняка помните. Португальцы вышли злыми после ничьей с Лихтенштейном и даже не планировали сдерживаться.

● 0:5 против Сербии в 2020-м. Самый свежий разгром в Лиге наций – тогда хандрили после домашнего ЧМ, а Станислава Черчесова критиковали примерно все. Он тренировал еще год.

● 1:5 с Бразилией в 1998-м. Просто товарищеский матч, но бразильцы забили три аж в первом тайме – вспоминать все-таки неприятно.

Больше поражений с разницей в четыре и более мяча не было.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Виталий Тимкив