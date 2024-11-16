«Я не хотел ехать в Россию, но мама сказала: «Это твой шанс». Как и зачем Россия побеждала Бруней

Репортаж Ярослава Сусова.

Матч России и Брунея уникален. И не только из-за особенностей соперника (184-я команда рейтинга ФИФА), но и вообще – осенью 2024-го организовать товарняк сборной невероятно сложно.

В сентябре двойной выезд в Ханой на матчи против Вьетнама и Таиланда прервался из-за мощного урагана – провели только одну игру.

В октябре должны были сыграть со сборной Пакистана, но гости не захотели отправлять основной состав – матч отменился, а Россия провела тренировку с детьми из Курска и Белгорода на стадионе «Динамо».

В ноябре нашлась Сирия (крепкая команда в топ-100 рейтинга ФИФА, выше Беларуси, Армении и Вьетнама) и… Бруней.

Брунейцы сутки добирались до Краснодара. В стране живет 460 тысяч человек, лучший клуб играет в Сингапуре

Про страну из Юго-Восточной Азии до матча в России, кажется, почти никто ничего никогда не слышал.

Может быть, что-то про нефть, султана Брунея, который правит 57 лет и его племянника, самого богатого футболиста в мире (Кстати, в Россию Фаик Болкиах не приехал, он вне сборной с 2018-го).

Даже небольшое погружение в брунейский футбол вызывало огромное удивление.

В Брунее есть чемпионат, но базовый клуб сборной ДПММ там не играет – он в чемпионате Сингапура. Лучшим бомбардиром ДПММ пять лет был белорус Андрей Воронков. В 20 лет он играл в ЛЕ за «Карпаты» и в сборной, с 30 до 35 выносил весь чемпионат Сингапура, в 35 – в Медиалиге.

Бруней 0 раз выходил на Кубок Азии – всегда вылетал в первом раунде: от Индонезии (0:12 по сумме двух матчей), Монголии (2:3), Тайваня (1:2) или занимал последнее место в группе с Мальдивами и Сингапуром.

В общем, сборная Брунея (в стране живет 460 тысяч человек, примерно как в Туле, Астрахани, Кирове или Курске и в два с половиной раза меньше, чем в Краснодаре, в котором проходил матч) даже в Азии не добиралась до сильных соперников – или с треском проигрывала им, а ее главный конкурент – Восточный Тимор, даже Малайзию, Сингапур, Таиланд и Гонконг брунейцы ни разу не обыгрывали. Они на 184 месте в рейтинге ФИФА.

Да, Бруней не последний, ниже знакомые европейские Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Так что это не худший соперник в истории России. Всего лишь один из.

Только сборная Брунея приехала в Россию за счет принимающей стороны – и добиралась до Краснодара почти сутки с учетом пересадок: 8,5 часов – до Дубая, затем 4 – до Минеральных Вод и еще 5 – на автобусе в Краснодар. Доехали тоже не все: часть основных игроков Брунея не приехала из-за травм, а первый вратарь – женился, поэтому ему не до матча с Россией.

Кто пришел на Россия – Бруней?

Такой сложный путь к матчу не только у сборной Брунея. В Краснодар не летают самолеты, поэтому добраться сюда квест.

Самые популярные варианты – автобус из Минеральных Вод, «ласточка» из Сочи или поезд из какой-то другой локации.

Сборная России тоже приехала заранее на автобусе. В том числе Алексей Миранчук. Он добирался из Атланты в Краснодар через Стамбул и Минеральные Воды, чтобы попасть на матч с Брунеем. Миранчук переслушивал в автобусе группу «Смысловые галлюцинации» и наслаждался домашней атмосферой – Алексей из Краснодарского края, родился в городе Славянск-на-Кубани.

«Давно здесь [в сборной России] не был, но чувствуется что-то родное внутри, – рассказывал Миранчук пресс-службе РФС.– Сегодня кушал, например, – еда, овощи, – все другое, все такое местное, родное, чувствуется вкус другой».

Миранчук соскучился по Краснодарскому краю, а Краснодар – по сборной России.

В 2010-х в сборная играла в Краснодаре почти каждый год: с США, Арменией и Португалией на стадионе «Кубань», а еще открывала стадион «Краснодар» матчем с Коста-Рикой. С 2017-го (перед Кубком конфедераций тут играли с Кот-д’Ивуаром) Россия в Краснодар не возвращалась.

За это время возле стадиона создали удивительно красивый парк (кажется, главную достопримечательность Краснодара) с фантастическим Японским садом (как минимум не хуже чем в Японии – я проверял), «Краснодар» построил базу возле озера Четук (на ней как раз тренировалась сборная России), выиграл серебро РПЛ и отправил воспитанника академии Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Семь лет спустя сборная вернулась.

Правда, гиперажиотажа в городе нет. Я так и не нашел ни одной афиши матча, только рекламу концертов и сказок по мотивам «Гарри Поттера», о сборной России – почти ничего. Только неофициальные палатки с шарфиками через дорогу от стадиона. Надписи «СССР» и «Россия – сила! Сила V правде» – 1000 рублей, шарфик со сборной Брунея – 2000.

Возле стадиона встречаю 26-летнего Дмитрия, у него как раз такой шарф, с флагом Брунея.

«У меня коллекция шарфов, всего около 80 штук, – рассказывает Дмитрий. – Шарфа Брунея не было, вот и купил по дороге. У меня шарфы почти всех российских клубов. Самый необычный – «Интер» Черкесск. Дело в том, что они вообще не выпускают атрибутику. Я сам разработал дизайн с эмблемой черкесского «Интера» – и на заказ сделал шарф. А так у меня все шарфы клубов РПЛ, ФНЛ и Второй Лиги зоны А – «золото», много шарфов Второй Лиги зоны Б – «серебро». Ну и один шарф «Ливерпуля» – я за него болею.

А еще за «Кубань». Я не люблю «Краснодар», очень негативно к нему отношусь. Хожу на матчи «Кубани» во Второй лиге и поддерживаю клуб.

Я не был на сборной с 2012 года – тогда Россия играла против США на стадионе «Кубань». С учетом логистики трудно дождаться сборную в нашем городе. Так что сразу понял, что. Надо идти, когда узнал, что сборная России приедет в Краснодар. Сборная – есть сборная. Неважно, с кем она играет.

Про Бруней я почти ничего не знаю. Слышал, что это одна из самых слабых сборных в рейтинге ФИФА. Но болеть буду, конечно, за Россию, несмотря на шарфик Брунея. Он – в коллекцию».

На стадионе вообще много болельщиков в клубной атрибутике. Помимо «Краснодара» – клубные шапки и шарфики продаются прямо на арене, в них, кажется, треть зрителей, – встречаю людей в экипировке «Ростова» (их тоже много), «Факела», «Локомотива» и даже «Вашингтон Кэпиталс».

Болельщики с волосами в цветах российского флага, в кокошниках, шапках-ушанках – разумеется, тоже на месте.

Но Георгий и два Сергея особенно выделяются. Они – самые громкие и нарядные перед матчем.

У них барабан, а еще два микрофона и динамик. Поют: «Я пью до дна за тех, кто в море. За тех, кого любит волна. За тех, кому повезет. И если цель одна. И в радости, и в горе».

А еще костюмы.

«Русские супергерои сегодня вместе со сборной, – объясняет Георгий (слева). – Момент непростой, но команде нужна поддержка. Неважно, мы играем с Брунеем, США или Италией. Мы поддерживаем Россию и во время сложностей, и во время побед.

Буратино – вообще русский супергерой. В его руках от счастья ключ, потому он так могуч (Георгий процитировал песенку из фильма про Буратино, только в оригинале герой «везуч», а не «могуч»)».

«Кот Леопольд – значит: «Давайте жить дружно», – объясняет суть костюма Сергей. – И побеждать только в спорте»

«А царь… – продолжает Георгий. – Ну, куда без царя в голове в нашей стране. Если ты без царя в голове…Мы не фанаты, давно не ходили на футбол. У нас в Крыму почти нет матчей. Краснодар поближе к нам, вот и нашли возможность приехать и так одеться. Решили: хватит суровости и агрессии, нужно больше позитива, добродушия и дружелюбия.

Это наш первый выход. В день самого неважного матча. Правда, мы считаем, что он как раз очень важен. Потому что именно на такие игры приходят самые приверженные болельщики сборной России. В моменты, когда наша сборная не борется, а просто тренируется и готовится стать чемпионами мира. У нас молодые игроки. Если они захотят и будут жить этим каждый день, то через десять лет мы с вами встретимся на финале чемпионата мира. Будем реалистами: на ЧМ-2026 в США мы до чемпионства не дойдем, – дай бог, четвертьфинал, полуфинал».

Такая амбициозность и надежда на лучшее объяснима. Георгий – «наставник», готовит «ораторские выступления», Сергей и Сергей тоже занимаются «наставничеством».

«Мы придумали песню на манер песни Go West от Pet Shop Boys, – продолжает Георгий. – Мотив – шикарный, песня – позитивная. Надеемся, когда-то ее споет весь стадион:

«Оле-е-е, это русские! Оле-е-е, это русские! Оле-е-е, поет стадион! Оле-е-е, Россия – чемпион! Оле-е-е, сегодня победим! Оле-е-е, сборная летит!»

Мы сделаем все, чтобы она стала мировым хитом.

Как уничтожали Бруней

Вообще, отношение обеих сторон к матчу не выглядело серьезным.

Накануне игры я пообщался с одним из лучших игроков Брунея Азваном Салехом – он рекордсмен Брунея по количеству матчей за сборную (38), играет за базовый клуб сборной ДПММ в чемпионате Сингапура.

Оказалось, Салех почти ничего не знает ни о России, ни о футболистах сборной. Максимум – несколько команд: «ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге чемпионов».

Салех и другие брунейцы – не профессиональные футболисты:

«В Брунее большая часть игроков – любители. Футбол – не основная работа, у нас есть и другая. В сборной двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея. Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел».

А помощником тренера Брунея стал Гильерме. Российско-бразильский вратарь играл у главного тренера Брунея Винисиуса Эутропио в детстве.

«С информацией по сборной России мне помогал Гильерме, который играл в вашей национальной команде, – поделился Эутропио перед матчем. – Я тренировал его, когда он был ребенком, точнее, ему было лет 13. И вот Гильерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм.

Мы знаем игровую схему, знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Когда мяч в ногах у вашей сборной, она старается двигаться впереди и играет в короткий пас. Гильерме сказал, что тут холодно, тяжелая погода. Нам и правда будет тяжело, все же в Брунее намного теплее. Но мы готовы к такому, меня предупредили».

В сборной России еще перед матчем понимали все расклады, но ни уровень соперника, ни отсутствие половины основы, ни качество подготовки вообще никого не смущало.

«По нашей информации, есть пять-шесть человек из основы, которые не доехали, но, опять же, что такое основа: кто лучше готов, тот и вызывается, – сказал перед матчем Валерий Карпин. – Но в прессе пишут наоборот, что пять-шесть приехали из основы.

За три недели до нашей игры поменяли тренера, поэтому без понятия, как будет играть соперник. Но это нас не особо заботит. Важнее – как будем играть мы. В товарищеских матчах мы не отталкиваемся от соперника, это не особо важно.

Сейчас пытались собрать информацию не о Брунее, а о новом тренере, как его команды играли раньше. Как понимаем, будут четыре защитника.

– Главный тренер сборной Брунея сказал, что общался с Гильерме и спрашивал у него о слабых сторонах сборной России. Как считаете, правильно ли поступил Гильерме?

– Вам самому не смешно? Найти картинку Брунея сложно, а найти картинку сборной России – нет. Поэтому даже не знаю, что может подсказать им Гильерме. Это товарищеский матч, по барабану, кто, кому и что подсказывал».

Брунейцы относились к матчу намного серьезнее. Для них игра против России – огромное событие. На матч в Краснодаре приехали сотрудники посольства, а сборная в полном составе (и руководство федерации, и тренеры, и запасные игроки) встали в ряд перед скамейкой запасных и вместе пели гимн Брунея.

Гости максимально настроились.

Но их хватило на 59 секунд.

Россия забила в первой атаке: брунейцы потеряли линию защиты и Андрея Мостового. Они с Никитой Кривцовым оказались вдвоем перед вратарем. Никита попытался ударить мяткой, но не забил – и мяч добил Иван Обляков.

На трибунах – счастье: крики, флаги, танцы, барабаны.

Кажется, брунейцы начали понимать, куда они приехали.

Но как только трибуны успокаиваются, Россия забивает второй: на 7-й минуте после прострела Кругового защитник Брунея срезает в свои.

Кажется, теперь все понимают: впереди страшный разгром. Брунейцы загрустили: в глазах никакого раздражения и злости, но недопонимание. Впереди еще 87 минут… На трибунах снова счастье, но градус радости уже пониже, чем после первого гола.

Вокруг сборной организовали настоящий фан-сектор, так что весь матч болельщики кричат, поют «Катюшу» и требуют «Нам нужна сегодня победа!»

Уже после второго гола это выглядит странным. На победу России даже не принимали ставки, настолько она была очевидна.

После второго, а вскоре и третьего гола (Морозов забил уже на 9-й минуте) начинаются чудеса: центральные защитники идут в атаку, Караваев и Круговой подают в штрафную с лицевой. Бруней просто ничего не может сделать.

Гости отчаянно бьются: перекрывают удары и прострелы, стоят в штрафной, пытаются выбивать мяч подальше, но совсем не получается. Особенно комично это сделал герой интервью 36-летний Азван Салех. Опорник выносил мяч вперед в атаку, но попал в ноги нашему полузащитнику. Мяч улетел не в ноги брунейского форварда, а за брунейские ворота. А удар вратаря от ворот – в аут.

Но хуже всего получалась верховая борьба. Вратарю Брунея не хватало роста (177 см), чтобы поймать мяч – и он выбивал его кулаком. Длинные пасы низом не проходили из-за прессинга, так что приходилось выносить. Особенно тяжело было опорнику Салеху (163 см) и левому вингеру (по сути – левому крайнему защитнику) Хакиму Саиду с ростом 161 см.

«Да они все ростом как я, – сказал после матча Данил Круговой (175 см). – Конечно, любая подача – опасный момент. Там и вратарь невысокий».

Россияне за первый прошли отметку в 20 ударов. Больше всего – у Федора Чалова. Нападающий ПАОК не попадал по мячу, добивал с двух метров, бил издали, попадал в перекладину, но все никак не мог забить.

А вот Обляков объективно расслабился и кайфовал. Он добил мяч в ворота после перекладины Чалова, сделав счет 4:0 на 28-й, пытался бить через себя и подавал рабоной (!).

Но после гола Ивана – затишье. Рабоны, подачи, удары Чалова – и все. Сборная не забивала аж 20 минут! Какая-то болельщица за воротами даже крикнула прямо перерывом: «Издеваются! Никакой радости уже столько времени!»

Видимо, ее услышали в тренерском штабе сборной. Облякова тут же заменили на Лечи Садулаева, а еще выпустили краснодарского вратаря Станислава Агкацева. За первый тайм Бруней не нанес ни одного удара и всего пару раз перешел середину поля.

Во втором тайме голы полетели сразу. Заряженный Садулаев прорывался сквозь защиту Брунея, а Караваев и Круговой расстреливали защиту Брунея навесами – на них откликались Мостовой, Черников и Адамов.

Федора Чалова, уже полтора месяца не забивающего за ПАОК, убрали с поля без гола и против Брунея. Вышел Тамерлан Мусаев – и первым же касанием влепил в ближний угол. Это гол больше всего поразил вратаря Брунея Джефри Сьяфика.

«Мне больше всего запомнился седьмой гол, – сказал Спортсу после матча вратарь сборной Брунея. – Было сложно так быстро среагировать. Мне надо работать над уровнем и стилем игры».

А потом еще был восьмой гол, девятый…

Над брунейцами уже начали посмеиваться. Даже когда правый защитник Шарифф завалился от боли и не мог подняться – ему крикнули с трибун: «Вставай давай, симулянт». Шариффа увезли на электрокаре, на поле он так и не смог встать.

И тут брунейцы бьют в створ ворот: нападающий понял, что атаку довести не получится, поэтому запустил мяч в сторону Агкацева прямо из центра поля – так развел после гола Черникова.

«Я видел, что он разбегается и бьет, – делился эмоциями Агкацев после матча. – Я не слишком высоко вышел из ворот, на пяти метрах. Но он хорошо пробил. Хорошая траектория и удар. Неудобно было ловить из-за перекладины, поэтому решил перевести на угловой. Удар хороший, но я все контролировал. Это вообще не сэйв. Просто рабочий момент».

У Брунея появились первые моменты – два угловых и еще один удар. Но силы у полупрофессионалов давно кончились. Так что за последние 15 минут гости получили еще два – от Батракова и Адамова.

После матча я подошел к вратарю брунейцев. Оказалось, это вообще его первый матч за сборную. И сразу 0:11…

«Этот матч поможет мне узнать больше о футболе, – сказал Джефри Сьяфик Спортсу. – Это мой первый матч за сборную Брунея, так что я бы очень хотел поблагодарить тренера, что дал шанс выйти против такой сильной команды. Россия очень сильна, уровень чемпионата мира. Спасибо большое за опыт и возможность сыграть здесь. Дальше будем учиться на наших ошибках. Учиться и работать больше и больше.

– Вы расстроены?

– Очень. Это же мой дебют. Я хотел пропустить меньше десяти, если честно.

– Первый вратарь сборной Брунея не приехал в Россию.

– Вообще-то я – третий вратарь. И первый, и второй женились. Если честно, я вообще не хотел здесь играть, но мама сказала: «Это твой шанс! Ты можешь раскрыться и проявить себя и научиться многому».

– А почему вы не хотели приезжать?

– Если честно, хотел в отпуск – отдохнуть дома с семьей. У меня вообще небольшая травма. Но мама сказала, что надо пользоваться шансом сыграть против такой большой команды.

– Азван Салех сказал, что у всех вас есть работа помимо футбола. У вас тоже?

– Конечно. Работа – на первом месте, но если сборная позовет, мы приезжаем. Я работаю в море на станции и занимаюсь очисткой нефти.

Так Россия установила исторический рекорд и одержала самую крупную победу в истории. Над военными, полицейскими и нефтяниками.

А Бруней впервые сыграл против европейской команды. Тоже история.

«РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара»

Легко понять, зачем Брунею матч с Россией. Полупрофессиональным футболистам, у которых есть основная работа, предложили, возможно, самое захватывающее путешествие в их жизни.

Тем более, президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф без стеснения сказал «Матч ТВ», что РФС взял на себя все транспортные расходы, встречал брунейцев в Дубае и даже добавил гонорар за проведение матча:

«РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать. Я очень простой человек, который прозрачен в своих высказываниях».

Но зачем это российской стороне? Зачем сутки везти соперника из другой части света, чтобы не почувствовать его на поле, не запомнить ни одно футболиста? Чтобы торжественно победить хоть кого-то при полных трибунах? Установить рекорд?

– Вы знали кого-то из игроков сборной Брунея? – спрашиваю у Данила Кругового

– Нет.

– Может, кто-то удивил или запомнился?

– Да как можно выделять кого-то, если они 90 процентов времени были без мяча? Могу только отдать им должное: бились до конца и не сдавались.

– Нормально играть против сборной из полицейских и нефтяников?

– Это же национальная сборная? Ну вот! Что имеем, то имеем.

– Брунейцы сами удивлены и не знают, почему их позвали.

– Думаю, им тут понравилось, получили даже удовольствие грандиозное.

– А вы получили удовольствие?

– Я – да, потому что мы много создавали моментов, давно такого не было. С Мостом [Андреем Мостовым] давно не играли, сыгрались – у нас с ним хорошее взаимопонимание.

– Вы как на тренировке играли. Рабоны, удары через себя…

– Счет и соперник позволяли.

– Какие у вас эмоции от таких соперников? Как будто в Первой и Второй лиге команды даже посильнее…

– Возможно. Но это же национальная сборная. Имеем то, что имеем. Играем с тем, с кем можем.

– Часто обсуждают, что, возможно, в таком случае лучше просто не играть.

– Сборная жить не будет? А если нас допустят на отборочные в 2026 году [к чемпионату мира], то что мы будем делать?

– Матчи против команд уровня Брунея прямо помогают держать тонус?

– Ну все равно мы же сыгрываемся. Все играют за разные клубы. Надо время на это. А так мы будем готовы и во всеоружии.

Смирение Кругового можно понять. Найти сильного соперника среди сборных сейчас – сложная задача. Но точно ли нужны матчи с таким низким уровнем сопротивления? Если среди национальных команд сыграть соглашается только Бруней, а сборной нужно сохранять тонус, то почему не провести спарринг с кем-то другим? Почему не сыграть против клуба РПЛ, двухсторонку между игроками сборной или против молодежки? После 11:0 с нефтяниками и полицейскими из Брунея даже матч против сборной Медиалиги не кажется чем-то невероятно страшным.

Мы задали эти вопросы и руководству РФС.

– Зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней? Что они дают сборной?

– Думаю, атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде лучше всего отвечают на этот вопрос, – говорит Спортсу генсек РФС Максим Митрофанов. – Матчи национальной команды – это праздник для болельщиков нашей страны, и дополнительная ответственность для футболистов и тренеров. Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачет официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удается оставаться в третьем десятке сильнейших команд планеты.

– В сборной Брунея играют полупрофессионалы: нефтяники, полицейские и военные. Это не смущало при организации матча и как вообще происходит поиск соперников?

– В сборных Сан-Марино, Гибралтара, Фарерских островов, выступающих в отборочных матчах европейского континента, точно также играют полупрофессионалы. В мире достаточно много стран, где только футболом люди элементарно не смогут прокормить семью. Не вижу в этом ничего предосудительного. Тренерский штаб решает свои задачи, в городе – праздник, на трибунах почти 30 тысяч, мы набираем очки в мировой рейтинг – что тут может смущать.

Похожее мнение и у нового защитника сборной России Валентина Пальцева.

– Брунейцы работают нефтяниками, военными и полицейскими. Нормально ли, что сборная России играет против команды, в которой весь состав – непрофессионалы?

– Да. Это же сборная Брунея, правильно? Какая разница, кто там играет.

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11:0 – крупнейшая победа в истории сборной России. Бруней уничтожен

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; фотографии автора