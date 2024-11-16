Гаврилов о Брунее: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их. Они будто впервые мяч увидели»
Юрий Гаврилов отреагировал на разгромную победу России над Брунеем (11:0).
«Такое впечатление как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно. Думаю, даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Напомним, эта победа стала рекордной для сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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