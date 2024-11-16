  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаврилов о Брунее: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их. Они будто впервые мяч увидели»
3

Гаврилов о Брунее: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их. Они будто впервые мяч увидели»

Юрий Гаврилов отреагировал на разгромную победу России над Брунеем (11:0).

«Такое впечатление как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно. Думаю, даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Напомним, эта победа стала рекордной для сборной России. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЮрий Гаврилов
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
11:0 – крупнейшая победа в истории сборной России. Бруней уничтожен
41222 минуты назад
«Я не хотел ехать в Россию, но мама сказала: «Это твой шанс». Как и зачем Россия побеждала Бруней
10347 минут назад
РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией – больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар
72сегодня, 10:25
Генсек РФС о том, зачем нужны матчи с соперниками вроде Брунея: «Атмосфера на стадионе лучше всего отвечает на вопрос. Игры сборной – праздник, мы набираем очки в рейтинг ФИФА»
26сегодня, 08:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не сыграют с Россией: «Их 4, они не вызываются с июня. В РФ приехала сильная команда»
1122 минуты назад
Фред о расизме: «Некоторые люди немного отсталые, ужасно, что это все еще происходит в 2024 году. Нам  нужно объединяться, независимо от цвета кожи, расы, религии – мы все одинаковы»
1154 минуты назад
Женская Суперлига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за золото, «Спартак» и «Локомотив» встречаются в матче за бронзу
18сегодня, 11:30Live
Нино считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы: «Я в этом не сомневаюсь. Все бы выиграли от возвращении российских клубов в Европу»
18сегодня, 11:28
«Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все». Капитан Косово призвал УЕФА принять меры на фоне выкриков румынских фанатов «Сербия!»
64сегодня, 11:14
Криштиану Роналду: «Не думаю о том, чтобы забить 1000 голов за карьеру. Не зацикливаюсь на рекорде»
52сегодня, 10:58
Зарема Салихова: «У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные?»
53сегодня, 10:50
Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса
28сегодня, 10:40Фото
РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией – больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар
72сегодня, 10:25
Александр Мостовой: «Сигарету никогда в руках не держал, запретная для меня тема. В СССР многие футболисты пили, курили, в Испании, Франции, Португалии – единицы»
27сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» принимает «Енисей», «Балтика» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» против «Нефтехимика», «Алания» – «Ротор»
537 минут назадLive
«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью ведущего солиста Мариинского театра Шклярова
5сегодня, 09:58Фото
«Бавария» расстанется с Команом, Гнабри или Сане летом. Мюнхенцы хотят разгрузить зарплатную ведомость
18сегодня, 09:50
Писарев о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого‑то навсегда. Она для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас» 
8сегодня, 07:57
Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 
1сегодня, 07:21
Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Была цель побить рекорд матча с Сан-Марино. Серьезно подходили к игре, хотели забивать больше» 
8сегодня, 06:59
Адиев о стиле общения Черчесова: «Для казахстанских журналистов это что-то новое. В какой-то мере они привыкли друг к другу»
6сегодня, 06:44
Ананко об РПЛ: «Надеюсь, чемпион сменится — у «Зенита» нет ничего сверхъестественного. Интрига будет сохраняться до конца» 
27сегодня, 06:31
LEON Вторая лига А. «Родина-2» – «Торпедо» Миасс, «Волга» принимает «Химик», «Машук-КМВ» играет с «Динамо» Брянск
сегодня, 06:10
LEON Вторая лига Б. «Ангушт» принимает «Форте», «Ростов-2» в гостях у «Нарта»
сегодня, 06:00