Гаврилов о Брунее: «Даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их. Они будто впервые мяч увидели»

Юрий Гаврилов отреагировал на разгромную победу России над Брунеем (11:0).

«Такое впечатление как будто сборная Брунея впервые увидела мяч. Результат говорит сам за себя. Для меня это несерьезно. Думаю, даже сборная ветеранов «Спартака» обыграла бы их», – сказал экс-полузащитник «Спартака ».

Напомним, эта победа стала рекордной для сборной России.