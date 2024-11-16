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Мартинес о дубле Роналду Польше: «Он продолжает забивать и делает это на самом высоком уровне в мировом футболе»

Роберто Мартинес высказался о результативности Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии сделал дубль и отдал голевой пас в матче Лиги наций с Польшей (5:1).

«Важно, что его самоотдача на тренировках конвертируется в дисциплину и упорный труд.

Он продолжает забивать и делает это на самом высоком уровне в мировом футболе», – сказал тренер сборной Португалии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: O Jogo
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoЛига наций УЕФА
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