Мартинес о дубле Роналду Польше: «Он продолжает забивать и делает это на самом высоком уровне в мировом футболе»

Роберто Мартинес высказался о результативности Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии сделал дубль и отдал голевой пас в матче Лиги наций с Польшей (5:1).

«Важно, что его самоотдача на тренировках конвертируется в дисциплину и упорный труд.

Он продолжает забивать и делает это на самом высоком уровне в мировом футболе», – сказал тренер сборной Португалии .