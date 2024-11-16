2+1 Роналду с бисиклетой, сэйв ногой имени Акинфеева, уход косоваров из-за криков «Сербия, Сербия!» Главное в Лиге наций

Второй день ноябрьской Лиги наций – предпоследний тур. Вот самое яркое из матчей пятницы.

2+1 Роналду – с голом ножницами! Португалия – лидер с отрывом

В группе А1 разрывает Криштиану Роналду – причем эффектно!

Португалия разгромила Польшу (5:1). Сначала поляки пропустили контратаку после углового: Рафа Леау здорово разогнал, затем Нуну Мендеш проник в штрафную и сделал удобный навес, а Леау вынырнул к вратарской и воткнул победный. Криштиану Роналду добил вторым с пенальти.

Криштиану вообще блистал, особенно ближе к концу матча. Бруну Фернандеш довел до разгрома, а Роналду эффектно закончил встречу. На 83-й отдал голевой пас Педру Нету, а на 87-й забил пятый мяч португальцев – ножницами в падении после навеса Витиньи. Вау!

У Роналду пять голов в пяти матчах Лиги наций – не забил только шотландцам. Он лучший снайпер турнира вместе с Беньямином Шешко из сборной Словении (тоже отличился пять раз). Роналду забил 135 голов за сборную – больше всех. У Лео Месси – 112.

● Шотландцы выиграли у Хорватии (1:0) благодаря голу Джона Макгинна на 86-й минуте. Повлияло спорное удаление Петара Сучича в конце первого тайма. Есть вопросы ко второй желтой – Луку Модрича даже предупредили за разговоры с арбитром.

📌 Топ-2 в этой группе пока не определен. Португалия точно выходит в плей-офф с первого места (13 очков). А вот хорваты поставили себя в неудобное положение: шотландцам теперь нужно обыграть Польшу в последнем туре – и будет вторая строчка, если Хорватия не возьмет очки с Португалией. У Хорватии 7 очков, у Польши и Шотландии по 4.

Испанцы и датчане обменялись привозами. Кобель отбил пенальти ногой – в стиле Акинфеева

В группе А4 интрига еще живет. Но испанцы выиграли максимально легко.

● Испания разобралась с Данией неосновным составом – 2:1. На 15-й минуте датчане допустили нелепую потерю при попытке выхода из защиты. Микель Мерино перехватил мяч и активировал Айосе Переса. Микель Ойарсабаль предложил себя во вратарской и переправил мяч в сетку после аккуратной передачи партнера.

Перес во втором тайме добавил к ассисту еще и гол. Ближе к концу испанцы расслабились и привезли себе один мяч – был плохой пас в сторону Давида Райи. Исаксен перехватил мяч у ворот и сократил отставание. Но сравнять уже не успели. Испанцы справились без Нико Уильямса, Альваро Мораты и Ламина Ямаля – даже экспериментальной атакой убрали крепких датчан.

● Швейцария и Сербия сыграли вничью 1:1. Причем сербы могли вести, но Александар Митрович в начале второго тайма не реализовал пенальти – Грегор Кобель отбил ногой в стиле Игоря Акинфеева на ЧМ-2018. Пришлось вытаскивать ничью на 88-й минуте, выручил защитник Алекса Терзич.

📌 Испания – лидер с большим отрывом (13 очков). Датчане сохранили второе место (7 очков), но для плей-офф нужна хотя бы ничья в последнем туре с сербами (5 очков). Швейцарцы (2 очка) пока без побед в Лиге наций – это вылет в дивизион B. 18 ноября в этой группе важнейший тур: Испания – Швейцария (без мотивации) и Сербия – Дания (за место вне стыков).

Косовары обиделись на оскорбления румынских фанатов – и ушли до свистка. Но в этой группе и так все ясно

Группа C2 – с матчем, который пока не закончился.

● Кипр переиграл Литву 2:1 – эти команды разбирались между собой в борьбе за третью позицию. Киприоты взяли с литовцами все шесть очков, в первом туре тоже ограничились минимальной победой – 1:0.

● Косово и Румыния закончили без голов – единственные 0:0, еще и с уходом в раздевалку до свистка. Румынский вратарь Флорин Ницэ насобирал целых шесть сэйвов – один из героев матча. Румыния даже не забила после четырех побед кряду.

Но матч в итоге даже не доиграли. Косовары ушли в подтрибунное помещение за несколько минут до конца. Жаловались на поведение румынских фанатов. На трибунах также заметили сербский флаг. Журналист Арлинд Садику сообщил, что после стычки между игроками румынские болельщики начали скандировать «Сербия, Сербия!» и бросать предметы на поле. Матч приостановили.\

📌 Румыния с 13 очками досрочно первая, Косово точно забирает вторую позицию (11, это очки в случае ничьей, формально матч не доигран), это путевка в плей-офф за повышение в классе. Кипр закончил третьим (6 очков), а Литва – последняя с нулем очков. Положение в этой группе уже не изменится. Румыны в последнем туре примут Кипр, а косовары встретятся с Литвой.

Беларусы рассчитывают на 2-е место. Но с лидером группы все же не справились

Смотрим ситуацию в группе C3.

● Болгария переиграла Люксембург (1:0). Все решил мяч Андриана Краева в середине первого тайма. У болгаров только одно поражение в последних 11 матчах – от Северной Ирландии (0:5), пусть и много ничьих.

● Беларусь сгорела Северной Ирландии (0:2). Дион Чарльз сначала сделал ассист, а потом сам отличился с пенальти. В первом тайме беларусы держались, но после перерыва два все-таки получили. За прошлые четыре игры Лиги наций Беларусь пропустила только один мяч.

📌 Северная Ирландия – 10, Болгария – 8, Беларусь – 6, Люксембург – 2. Беларусы поборются с Болгарией за вторую строчку – минус два очка перед очной встречей в последнем туре. Третье место позволит остаться в Лиге С, со второго можно прыгнуть в дивизион B, если пройти стыки. Люксембург точно последний, а Северной Ирландии хватит ничьей, чтобы сохранить лидерство в группе.

Гол на 91-й минуте выведет Сан-Марино в Лигу С?

Опускаемся в Лигу D.

● Сан-Марино вырвал ничью (1:1) у Гибралтара на 91-й минуте. Оба гола – с пенальти: Лиэм Уокер отличился в начале, а Никола Нанни ответил в самом конце. Гибралтар не уступает шесть матчей подряд, если учитывать товарищеские. Но эмоции от ничьей – точно так себе.

📌 Гибралтар пока первый (6 очков), но Сан-Марино (4 очка) может подвинуть, если в последнем туре победит Лихтенштейн (2 очка). Гол на 91-й минуте, возможно, сильно повлияет на итоговый результат, Сан-Марино может продвинуться в Лигу С напрямую.

Фото: East News /AP Photo/Luis Vieira, Miguel RIOPA / AFP, Daniel MIHAILESCU / AFP, Liam McBurney/PA via AP; Petter Arvidson/Keystone Press Agency, IMAGO/Grant Hubbs/Global Look Press