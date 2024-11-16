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  • «Юран дал бы результат в «Спартаке». Как можно говорить, что его методы устарели? Если у Анчелотти что-то не получается, давайте скажем, что его методы устарели». Тихий об экс-тренер «Пари НН»
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«Юран дал бы результат в «Спартаке». Как можно говорить, что его методы устарели? Если у Анчелотти что-то не получается, давайте скажем, что его методы устарели». Тихий об экс-тренер «Пари НН»

Дмитрий Тихий высоко отозвался о Сергее Юране.

– В своей презентации по прошлому сезону новый спортивный директор одной из причин весенних неудач назвал устаревшие методы Юрана. Интересно твое мнение как футболиста о такой оценке.

– У каждого человека есть свое мнение, каждый может что-то сказать, это понятно. Не знаю, какие были причины у Александра Удальцова так говорить. Но ему на «Чемпионате» четко и по фактам ответил Сергей Николаевич.

Я не раз говорил о нем как хорошем тренере. Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со «Спартаком» или ЦСКА. Он их просто не тренировал еще, как и другие топ-клубы.

А если бы тренировал «Спартак», я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал. Как можно сказать, что его методы устарели или что-то еще?

Как сказал мне один человек: я понимаю, что футбол прогрессирует и так далее. Но велосипед уже давно придуман. Зачем выдумывать его заново? Если бы методы Юрана устарели, наверное, мы бы не выдали такую осень 2023-го. Я считаю, что он выжал хороший результат из того, что у него было.

Он и в «Химках» не раз доказывал свою состоятельность. Там, где ему давали возможность, он демонстрировал то, что может. Человек не раз спасал команды – как вообще такое можно говорить? Для меня это звучит странно.

Если у Карло Анчелотти что-нибудь не получается в «Реале», давайте скажем, что его методы устарели. Но это же прозвучит смешно! Даже у Анчелотти может случиться провал – это же не означает, что его методы устарели. У него огромный бэкграунд, опыт. И на дистанции он это всегда доказывает.

Назовите мне тренера со стопроцентным показателем. Нет таких – в России уж точно. Даже «Зенит» иногда оступается. Со всеми бывает, мы все люди, и каждый допускает какие-то ошибки. Это нормально. Но результаты Юрана в любом случае говорят сами за себя.

А у Александра Удальцова методы какого-то палача. Выгонять травмированных ребят из клуба посреди сезона – вот это топовый метод работы! Я сейчас даже не о себе говорю. Может, стоит о своих методах подумать, прежде чем говорить гадости о других людях? – сказал экс-игрок «Пари НН».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoКарло Анчелотти
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
Александр Удальцов
logoДмитрий Тихий
logoПари НН
logoЧемпионат.com
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