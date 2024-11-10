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  • Роман Широков: «Юран постоянно говорит: я, я, я. Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне. Хоть раз сыграл на атаку? Поэтому его никуда и не берут»
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Роман Широков: «Юран постоянно говорит: я, я, я. Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне. Хоть раз сыграл на атаку? Поэтому его никуда и не берут»

Роман Широков высказался о работе российских и иностранных тренеров в Мир РПЛ.

– Дерби [ЦСКА и «Спартака»], в котором играли команды двух тренеров-иностранцев, убедило в том, что наши тренеры хуже? Они бы разве такой футбол не могли поставить?

– Я бы сказал так – то, что наши тренеры могут вот так же играть, как иностранцы в этом матче, заставляет руководителей искать кого-то лучше. Если бы наши могли чуть лучше, возможно, никто бы не искал иностранцев. А так есть риск того, что будет автобус сзади, а иностранцы умеют подать, рассказать, что будут играть в атаку – и на это покупаются.

Посмотрите чемпионат Германии, все стараются играть в атаку. Высокая плотность, расстояние между защитниками одной и второй команды – метров 25. Так играет «Бавария», «Байер». Супер, постоянное давление, игра в атаку. У нас приходят, начинают от печки.

Юран постоянно говорит – я, я, я… Хорошо, ты – за два года в Нижнем Новгороде наладил какую-то позиционную игру? Мнишь себя спартаковским игроком, но два года стоял в Нижнем в обороне. Хоть раз сыграл в атаку, наладил ее? Не видел этого. Поэтому, наверное, его никуда и не берут.

Кстати, иностранцы, приходя в РПЛ, делают то же самое – играют от обороны. Единственный позитивный момент – это Личка. Во всех командах шарашит в атаку, но пока не может ничего выиграть, потому что не сбалансирует игру. В защите и опорной зоне гуляй ветер, так ничего не выиграть.

Посмотрите на интенсивность лучших клубов Европы, – что творит «Бавария», «Барселона», как перемещается оборона и какая там интенсивность, как под прессингом игроки сохраняют мяч. Как это ни странно, в близкий к современному европейскому футбол показывают в «Динамо-2» – молодые ребята понимают, что надо делать, играют компактно. А если вы растянулись, как резинка от трусов, какая тут интенсивность? – сказал экс-игрок сборной России и гендиректор подмосковного «Леон Сатурна» Роман Широков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Широков
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСергей Юран
logoПари НН
logoМарко Николич
logoМарцел Личка
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