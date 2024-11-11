Сергей Юран: «Российские тренеры могут работать в Европе. Там что, Марс? Не квадратным мячом играют. Вера в себя у нас утрачена, грустно – мы великая держава, 160 млн человек»
«У нас утрачено чувство достоинства. Мы потеряли веру в себя, российские тренеры могут работать в Европе. Мы можем работать за границей, это не проблема.
Россия – великая держава, 160 миллионов человек. Мы всегда славились и великими тренерами, и великими футболистами. Мы уезжали туда играть, и это не было смешно.
К сожалению, это утрачено. Говорят, что мы там не сможем тренировать. А я спрашиваю – почему? Там что, Марс или другая планета? Там все то же самое. Я это знаю, потому что играл в Европе. Мы спокойно можем с ними конкурировать.
Вопрос в том, что они в первую очередь обращают внимание на своих тренеров и игроков. А потом рассматривают иностранцев. Тут нам нужно с них пример брать.
Амарал в «Спартаке» – смешно, а Юран в «Спортинге» – нет? Истину глаголете. И Аленичев мог бы в Португалии тренировать, так как играл в «Порту» и знает португальский язык. Здорово, когда тренер знает язык страны, в которой работает.
А так, хочу сказать, что там не с квадратным мячом играют. Такие же тренировки, такая же теория. Две руки, две ноги и одна голова. Все то же самое, что у нас. Вера в себя у нас утрачена. На это смотреть грустно», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»
«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»
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