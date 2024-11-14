Сергей Юран: «Спортингу» в РПЛ было бы непросто. Португальские команды процентов на 10-15 мощнее российских, но катком бы по нам не прошлись»

Сергей Юран сравнил российские и португальские команды.

«Спортингу » в РПЛ было бы непросто. Чемпионаты России и Португалии не так сильно отличаются по уровню. Там есть три топ-клуба плюс «Брага », у нас тоже три-четыре хороших команды. Да, там отличные легионеры и хорошие школы, которые выпускают талантливых игроков.

И все-таки отдам больше шансов португальским командам. Процентов на 10-15 они мощнее, но катком бы [по нам] не прошлись», – сказал бывший игрок «Бенфики» и «Порту» и экс-тренер клубов РПЛ .

Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

Сергей Юран: «Российские тренеры могут работать в Европе. Там что, Марс? Не квадратным мячом играют. Вера в себя у нас утрачена, грустно – мы великая держава, 160 млн человек»