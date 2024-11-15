Александр Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком, величие никуда не денется. Он всегда будет большим раздражителем, который многих бесит»

Александр Самедов считает, что «Спартак» никогда не будет середняком .

Команда Деяна Станковича идет на 5-м месте в Мир РПЛ , отставая от лидирующего «Краснодара» на 9 очков.

– Как относитесь к мнению, которое высказывается экспертами все чаще, о том, что «Спартак» стал клубом-середняком? Вам, как воспитаннику красно-белых, это слышать наверняка обидно.

– «Спартак» никогда не будет середняком. Никогда.

У «Спартака» могут быть взлеты и падения, но никогда клуб не будет середняком. «Спартак» – это большой клуб. Он всегда будет большим, большим раздражителем, который многих бесит. Но его величие никуда не денется. Так будет всегда, – сказал экс-игрок «Спартака ».