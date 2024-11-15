Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем

Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Брунеем.

Встреча пройдет в Краснодаре , начало – в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Лантратов , Караваев , Пальцев, Морозов, Круговой , Пруцев , Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.

Капитан команды – Александр Черников.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.