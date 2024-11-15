Чалов, Мостовой, Обляков, Пруцев, Кривцов – в старте сборной России на матч с Брунеем
Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Брунеем.
Встреча пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00 по московскому времени.
Стартовый состав сборной России: Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.
Капитан команды – Александр Черников.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
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