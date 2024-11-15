Реванш ЦСКА с 2Drots, «Зенит» против команды Мусагалиева и еще 5 суперматчей, которые сорвались

Афиши мечты.

В воскресенье победитель Кубка Медиалиги «Амкал» сразится с «Динамо» в шоу-матче Winline сквозь вселенные.

Медиакоманды не раз соревновались с самыми сильными клубами страны. «Амкал» играл против «Динамо» и Овечкина на «ВТБ Арене», 2Drots обыгрывали ЦСКА, а «10» и «Краснодар» собрали 20 тысяч на главной арене «быков». И это даже не все игры !

Но было несколько супервывесок, которые сорвались.

Сборная Медиалиги – ЦСКА: сорвался из-за 2Drots, которые не отпустили cвоих в сборную

Весной 2023-го появилась новая сущность – сборная Медиалиги, за которую должны были играть главные звезды турнира. Медиалига планировала презентовать команду ярко – матчем против клуба РПЛ. Уже договорились с ЦСКА, однако перед первым сбором новой команды случилось внезапное – 2Drots отказались отпускать в сборную своих игроков и тренеров.

На тот момент «самураи» были самой мощной командой медиафутбола, а в сборную от них вызвали 13 игроков и двух тренеров. 2D объяснили отказ так: с президентами клуба ничего не согласовали .

Но позже выяснилось, что 2Drots договаривались с ЦСКА параллельно со сборной Медиалиги. Не отпускать игроков – тактический ход, благодаря нему с «армейцами» сыграли именно 2D, а сборной достались «Крылья Советов».

«Если бы мы отпустили наших игроков, то с ЦСКА, скорее всего, играла бы сборная МФЛ, а не мы», – говорил президент 2D Жека.

«Международная пауза, мы начали договариваться с командой ЦСКА, – злился Николай Осипов, президент Медиалиги. – С Бабаевым: «Здравствуйте, играем». С Федотовым: «Играем». И что происходит дальше? С ЦСКА играют 2Drots ».

«Титан» – «Спартак»: матч в Зимнем кубке РПЛ сорвался из-за Абаскаля

Призеры осеннего сезона Медиалиги не получают места в Кубке России, поэтому лига придумывает для них призы. Чемпион четвертого сезона «Титан» должен был сыграть в Зимнем кубке РПЛ – предсезонном мини-турнире в ОАЭ. В 2024-м в нем участвовали «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«Титан» победил в октябре 2023-го, а ближе к ноябрю стало понятно, что матча против «Спартака» (как и Кубка РПЛ) не будет.

Причина – неприязнь к медиафутболу уже бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. На Зимнем кубке-2023 он даже не отпустил спартаковцев на челлендж с игроками клубов Медилиги.

«Я уверен, что на участие медиакоманд может повлиять позиция господина Абаскаля – он принципиально не переносит медиафутбол, – негодовал босс Медиалиги Николай Осипов. – Я никогда так не топил за отставку тренера в «Спартаке». Я уверен, если господин Абаскаль покинет «Спартак» и туда придут Карпин или Черчесов, то «Спартак» с удовольствием сыграет с медиакомандой в Кубке РПЛ ».

Взамен «Титан» сыграл два матча в Кубке Winline Alma Mater против студенческой команды КубГу (1:3, 1:2).

«БроукБойз» – «Динамо» и ЦСКА на МКС-2024: сорвалось из-за соперничества букмекеров

Московский Кубок Селебрити – второй по значимости медиафутбольный турнир. С 2023-го МКС партнерится с московским «Динамо» и BetBoom: был финал на «ВТБ Арене», а победитель Кубка 2Drots сыграли товарищеский матч против «Динамо» (1:2).

В 2024-м основатель МКС Герман Эль Класико предупредил, что в новый розыгрыш залетят «Динамо» и ЦСКА. Логично: МКС проходит летом, как раз в паузу между сезонами РПЛ.

«Будет та стадия межсезонки, когда надо серьезно готовиться к к официальным турнирам. Мы рассчитываем и на спортивное значение матчей, – отвечал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров на вопрос об участии в «Братском кубке». – Сейчас приоткрою небольшую завесу тайны: на более ранней стадии межсезонки у нас запланированы другие матчи – более развлекательного плана».

От медиафутбола точно участвовали «Амкал» и «Броуки», из профи помимо «Динамо» могло участвовать ЦСКА. Еще из медиаклубов приглашали 2Drots, ФК «10», «Родину Медиа». Но появилась внезапная проблема: партнеры-букмекеры этих клубов (Fonbet и Winline) запретили участие в МКС, где один из партнеров – другой букмекер. Доходило до забавного: президенты 2D признавались, что хотят участвовать, но партнер не разрешает. МКС несколько раз переносился, и в октябре розыгрыш-2024 отменили окончательно.

«К сожалению, у нашего партнера не получилось зафиналить все договоренности – грустил Герман Эль Класико. – В следующему году точно будет. Не факт, что летом, будем смотреть на график. Рассматриваем от весны до осени».

ЦСКА – 2Drots: медиаклуб уверен, что реванш «нужнее бренду и болельщикам ЦСКА»

Победа 2Drots над ЦСКА в марте 2023-го – одно из ярчайших событий медиафутбола. На «ВЭБ Арене» собрались 15,5 тысяч зрителей: Манна красиво перекинул Владислава Торопа, пузатый Карвальо старался обострять, а Некит заговорил про уайлд-кард в РПЛ.

Почему бы не повторить? Разговоры о реванше начались сразу после матча.

«Пока достаточно сложно загадывать. Можно и с 2Drots, и с другими командами Медиалиги. Посмотрим, летом будет перерыв между сезонами. Может быть что-то и придумаем, – интриговал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Уже летом он подтвердил планы на реванш: «Есть такие мысли. Мы заинтересованы, чтобы летом сыграть. 2Drots не против».

«Бабаев хочет реванш с 2D? Это он хочет. Мне уже это не интересно», – рассказывал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

И все-таки 2D тоже были заинтересованы. Это подтвердил один из президентов клуба Жека: «Конечно, сыграем с ЦСКА реванш, если они хотят. Им нужно будет вернуть всех игроков, которые тогда отсутствовали. Если они хотят на равных с нами играть, то им, конечно, нужно усилять состав . Я думаю, будет прикольно, если у нас будет традиция играть в марте против ЦСКА».

Летом 2023-го реванш так и не состоялся – команды не сошлись по датам.

«Реванш точно будет, это жизненно необходимо болельщикам армейцев и самому бренду ЦСКА, – рассказал президент 2D Некит в 2024-м – Да и нам хочется проверить свои силы».

ФК «10» – «Зенит»: хотели обыграть чемпиона, вместо этого устроили шоу с «Краснодаром»

В сентября 2024-го ФК «10» сыграл с «Краснодаром» (2:4). Получилось классное шоу: 20,5 тысяч на стадионе «Краснодар», концерт «Камызяки», два гола медиаклуба вице-чемпиону.

Но этот матч мог не состоятся: изначально «Десятка» хотела играть с «Зенитом». Впервые об этом заявил президент клуба Азамат Мусагалиев летом 2023-го:

«Я спросил: «Что мы будем делать в ФК «10»?» Мне сказали: «Будем играть с другими клубами и выяснять, кто из нас лучший». Я предложил следующее: «Чтобы стать лучшим медийным клубом, не обязательно играть с каждым клубом. Достаточно выиграть лучший футбольный клуб в стране». Я на полном серьезе заявляю: ФК «10» бросает вызов действующему чемпиону страны – «Зениту». И ровно через год мы проведем матч на «Газпром Арене» .

Потенциальный матч с «Зенитом» использовался как аргумент в переговорах с Леонидом Слуцким.

«Азамат очень настойчиво звал. Я вежливо отвечал: «Спасибо большое, но мне не интересно». Его последний аргумент: «Мы планируем сыграть с «Зенитом» в конце года». На что я заявил: «Да я с этим «Зенитом» играл миллиард раз! С «МЮ», с «Реалом», с кем угодно!» – рассказывал Слуцкий.

В конце 2023-го матча с «Зенитом» не случилось, а в начале 2024-го Мусагалиев созвонился с Галицким – и спродюсировал игру с «Краснодаром».

«На тот момент в голове был «Зенит», – вспоминал спортивный директор «10» Александр Чирин – Но потом РПЛ так развивалась, что долгое время было непонятно, кто станет чемпионом. А матч что с «Зенитом», что с «Краснодаром», что с другим чемпионом за один день не сделается ».

«Амкал» – «Пари НН»: медиакоманда не смогла из-за Кубка России и 2Drots

7 сентября (в день матча «10» и «Краснодара») «Амкал» мог сыграть с «Пари НН».

Об этом рассказал президент «Амкала» Герман Эль Класико на твиче, а позже подтвердил гендиректор «Пари НН». Такой матч выглядит максимально логично, ведь у клубов одинаковый партнер – букмекерская компания Pari.

«Да, это правда, – подтвердил гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. – Мы находились в переговорах с «Амкалом» по поводу такого матча, и на данный момент не оставили эту идею. У нас с ними есть единый партнер – Pari. Понятно, что благодаря этому мы связаны этой ниточкой друг с другом, поэтому переговоры мы не откладывали в долгий ящик».

7 сентября команды не сыграли из-за очень плотного расписания «Амкала»: 1 сентября клуб стартовал в Медиалиге суперматчем с 2Drots, 4 сентября – сражался с «Велесом» в 1/128 финала Кубка России. Но матч между «Амкалом» и «Пари НН» по-прежнему возможен.

«Если расписание будет позволять и тренерский штаб будет согласен, то мы вернемся к этой идее, – интриговал Мелик-Гусейнов. – Пока не могу сказать точно [по дате]. Нужно проанализировать расписание обеих команд и переговорить с тренерским штабом, который у нас новый, и только после этого можно будет уже что-то планировать».

А какой матч между топами РПЛ и Медиалиги вы мечтаете увидеть?

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Фото: «Пари НН»; ПФК ЦСКА; телеграм-канал ФК «10»; Winline Медиалига; телеграм-канал 2Drots