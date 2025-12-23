«Барселона» представила кампанию помощи тяжелобольным детям – «Магия «Барсы» исцеляет». Программа включает посещение игроками больниц, создание специальных зон для подростков, терапия с участием собак

«Барселона» помогает тяжелобольным детям бороться с заболеваниями.

«Барселона» представила новую благотворительную программу для помощи тяжелобольным детям.

«В понедельник ФК «Барселона» и Фонд «Барсы» представили рождественскую кампанию клуба, посвященную влиянию эмоциональной поддержки, оказываемой детям и подросткам, страдающим серьезными заболеваниями.

Кампания, проходящая в рамках проекта Polseres Blaugrana («Сине-гранатовые браслеты»), имеет девиз «Потому что магия «Барсы» также исцеляет» и демонстрирует программы Фонда, направленные на улучшение эмоционального благополучия госпитализированных детей и их семей. В числе этих мероприятий – посещения игроками больниц, создание специальных зон для госпитализированных подростков, терапия с участием собак, терапевтические танцы, проект «Роботы» и тренажерный зал для подростков с онкологией.

В рождественском видеоролике этого года снялись футболисты мужской и женской первых команд Пау Кубарси , Фермин Лопес , Роберт Левандовски , Ирен Паредес и Алексия Путельяс , которые приняли участие во встречах с детьми, страдающими различными заболеваниями. В этом мини-документальном фильме, созданном Barça Identity, они разделяют моменты близости и спокойствия, слушая истории жизни Адриа, Айны, Хлои, Эдуардо и Ясмин через призму «Барселоны». В кампании также представлены отзывы медицинских работников и членов семей, подчеркивающие положительное влияние этих мероприятий на эмоциональное состояние детей и на поддержку семьи.

На презентации кампании генеральный директор Фонда «Барселоны» доктор Марта Сегу объяснила, как программа помогает гуманизировать больничную среду и создавать моменты надежды и радости в особенно сложных ситуациях. Улучшение эмоционального состояния больного ребенка в некоторых случаях может положительно повлиять на прогноз, а в других – даже снизить потребность в обезболивающих или противотревожных препаратах.

Президент клуба Жоан Лапорта подчеркнул гордость за руководство клубом с такой глубоко укоренившейся социальной ответственностью и отметил способность «Барселоны» оказывать позитивное влияние за пределами спорта, как в Каталонии, так и во всем мире. Фонд, как социальное подразделение клуба, помогает детям, которые больше всего в этом нуждаются, и посредством своих проектов демонстрирует, что «Барселона » – это действительно «больше, чем клуб», осуществляя социальные и благотворительные акции, выходящие за рамки национальных границ.

В связи с этим президент заявил: «Браслет сине-гранатового цвета – это новый символ солидарности семьи «Барселоны» с детьми и подростками, страдающими от болезней. Браслет – это не просто аксессуар. Каждый из них отражает приверженность клуба поддержке детей и молодежи, оказавшихся в крайне сложных ситуациях».

На презентации также присутствовали вице-президент клуба по институциональным вопросам Елена Форт, вице-президенты Фонда «Барселоны» Хавьер Сала Мартин и Жоан Бойкс, покровители Фонда, а также медицинские работники, дети и семьи, получающие помощь от проекта.

Мероприятие также подчеркнуло глубокий смысл слогана «Больше, чем клуб», который является краеугольным камнем идентичности «Барселоны» на протяжении 126 лет. На разных этапах истории клуб олицетворял защиту свобод и демократии, продвижение каталонского языка и культуры, позже – уникальный стиль игры и создание Ла Масии, а на протяжении последних десятилетий – социальную ответственность клуба перед нуждающимися через фонд, который сегодня реализует более 60 социальных проектов в 109 муниципалитетах Каталонии и 23 странах мира», – говорится в сообщении «Барселоны».