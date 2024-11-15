«Спартак» – мифическая контора. Никто не угадает, кто может вернуться, а кто вылететь оттуда. Не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили». Валерий Овчинников о тренере

Валерий Овчинников оценил ситуацию Станислава Черчесова в сборной Казахстана .

В последнем матче сборная Казахстана проиграла Австрии (0:2) в Лиге наций. За пять игр под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы, а также не смогла забить ни одного гола.

«Это тоже опыт для него. Да, неуспех. Не думаю, что работа в Казахстане скажется на репутации Черчесова. В российских клубах все зависит от хозяев и их это мало интересует. Клуб и сборные – это разное.

Черчесова могли невзлюбить в Казахстане. Если сложились тяжелые отношения с местными ребятами, то может быть все. У меня такой опыт в одной команде был, когда не сложилось и команду просто подбивали. Но в какой команде это было, я не скажу. Подлянку можно ждать от всех! Особенно, если там против Черчесова есть коалиция.

Верю ли в возвращение Черчесова в «Спартак»? «Спартак» – это мифическая контора. Никто не угадает, кто туда может вернуться, а кто вылететь оттуда. Там руководство довольно интересное. Пока я не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили в «Спартак », – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».