ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду трансферный бан. Клуб выполнил обязательства перед «Ман Сити» по Лапорту
С «Аль-Насра» Роналду сняли трансферный бан.
С «Аль-Насра» Криштиану Роналду сняли запрет на регистрацию новичков.
Трансферный бан был введен 20 декабря в связи с задолженностью в 9 миллионов евро перед «Ман Сити» по трансферу Эмерика Лапорта в 2023 году. «Аль-Наср» должен был совершить платеж 31 августа.
Сегодня ФИФА подтвердила, что «Аль-Наср» выполнил все обязательства. Дело в отношении клуба было закрыто, запрет на регистрацию новых игроков отменен.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
