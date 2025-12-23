ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду трансферный бан. Клуб выполнил обязательства перед «Ман Сити» по Лапорту

С «Аль-Насра» Роналду сняли трансферный бан.

Трансферный бан был введен 20 декабря в связи с задолженностью в 9 миллионов евро перед «Ман Сити » по трансферу Эмерика Лапорта в 2023 году. «Аль-Наср» должен был совершить платеж 31 августа.

Сегодня ФИФА подтвердила, что «Аль-Наср» выполнил все обязательства. Дело в отношении клуба было закрыто, запрет на регистрацию новых игроков отменен.