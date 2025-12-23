Де Лаурентис о победе в Суперкубке: «У вас были сомнения насчет Конте? Со времен Марадоны «Наполи» не выигрывал два трофея за один год»

Президент «Наполи» после победы в Суперкубке: никто не сомневался в Конте.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на победу в Суперкубке Италии.

Команда тренера Антонио Конте обыграла «Болонью» (2:0) в финале турнира.

«У вас были какие-либо сомнения относительно Конте? Мы проиграли «Болонье» со счетом 0:2 в Серии А, здесь мы сравняли счеты, с той разницей, что, как говорит мой друг [президент «Болоньи»] Джоуи Сапуто, это другой турнир, и на кону стоял трофей. Мне жаль его, но сейчас [общий] счет 1:1, так что мы ждем их в Неаполе, чтобы выявить лучшего в трех матчах.

Я могу лишь сказать болельщикам «Наполи », что в прошлом сезоне у нас были только Серия А и Кубок Италии, но тогда у нас тоже было много травм, и мы постоянно висели на волоске. В этом сезоне произошло то же самое, с той разницей, что у нас гораздо больше игроков, так как мы много инвестировали во время летнего трансферного окна. Так что, несмотря на невезение, нам также повезло в том, что пришлось играть и искать новых футболистов.

Однако давайте сохранять спокойствие, потому что неудача всегда не за горами. У нас еще одна игра с «Кремонезе » в Серии А 28 декабря, мы должны быть начеку и не отвлекаться.

Мы хорошо провели время сегодня вечером, потому что со времен Марадоны мы не выигрывали два трофея за один календарный год, что уже важно. Я скажу болельщикам: всегда продолжайте мечтать, «вперед, «Наполи»!» – сказал Де Лаурентис в интервью Sport Mediaset.