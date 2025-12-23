Кин после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я бы спросил Далота: «Ты собираешься останавливать Роджерса?» Перед 1-м голом мы все понимали, что он располагается опасно»
Рой Кин: я бы спросил Далота: «Ты собираешься останавливать соперника?».
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру защитника Диогу Далота в выездном матче АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). Хавбек хозяев Морган Роджерс сделал дубль в этой встрече.
«После игры я бы обратился именно к нему [Далоту], а не смотрел на другие моменты. Я бы спросил: «Ты собираешься останавливать его [Роджерса]?»
То же самое и с первым голом. Когда Роджерс получил мяч на пространстве, мы все сидели и понимали, что это опасно. Они что, не видят опасность?» – сказал Кин.
Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Sun
