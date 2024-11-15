Александр Мостовой: «Где хваленый Тедеско, как дела у него? Что-то поплыл! Его еще после Евро должны были выгнать. В Бельгии столько футбольных людей»

Александр Мостовой критично отозвался о работе Доменико Тедеско в Бельгии.

В 5-м туре Лиги наций сборная Бельгии, которую тренирует Тедеско, дома уступила Италии (0:1) и досрочно лишилась шансов выйти из группы.

«Где там хваленый Тедеско, про которого все кричали и нахваливали? Как только начались у него какие-то проблемки с футболистами, эти моменты сразу вылезли, потому что игроки там сильные.

Что там с Доменико , как дела у него? Что-то поплыл! Его еще после чемпионата Европы должны были выгнать. Я ожидал, что Бельгия обыграет итальянцев. Смотришь на таблицу: играют дома, последний шанс, они на третьем месте идут. Надо было побеждать, чтобы хоть как-то зацепиться, но они же влетели.

Я считаю, что после провала на крупном турнире, который летом был, нужно было сразу убирать его. Да и в принципе зачем было ставить его? В Бельгии столько футбольных людей, такая страна, а главным тренером национальной команды ставят Тедеско. Это же вообще ужас! – сказал экс-игрок сборной России.