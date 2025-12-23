Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка

Суперкубок Италии вернется к старому формату.

Суперкубок Италии вновь поменяет формат.

Ранее «Наполи» обыграл «Болонью» (2:0) в финале турнира.

В соревновании приняли участие чемпион («Наполи ») и вице-чемпион («Интер ») Серии А в сезоне-2024/25, а также обладатель («Болонья ») и финалист («Милан ») Кубка Италии прошлого сезона. Это был третий розыгрыш трофея в таком формате.

«Со следующего финала Суперкубка мы вернемся к уникальной гонке между завоевателем скудетто и победителем Кубка Италии», – заявил президент Серии А Эцио Симонелли в интервью Italia1.