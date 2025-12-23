  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка
2

Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка

Суперкубок Италии вернется к старому формату.

Суперкубок Италии вновь поменяет формат.

Ранее «Наполи» обыграл «Болонью» (2:0) в финале турнира.

В соревновании приняли участие чемпион («Наполи») и вице-чемпион («Интер») Серии А в сезоне-2024/25, а также обладатель («Болонья») и финалист («Милан») Кубка Италии прошлого сезона. Это был третий розыгрыш трофея в таком формате.

«Со следующего финала Суперкубка мы вернемся к уникальной гонке между завоевателем скудетто и победителем Кубка Италии», – заявил президент Серии А Эцио Симонелли в интервью Italia1.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47248 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
logoсерия А Италия
logoСуперкубок Италии
logoНаполи
logoКубок Италии
logoМилан
Эцио Симонелли
logoБолонья
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии. Рекордное число побед у «Ювентуса» – 9, по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер»
сегодня, 20:54
Конте выиграл 10-й трофей. Тренер взял Суперкубок Италии с «Наполи» – до этого было два с «Юве»
сегодня, 20:54
Главные новости
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
41 минуту назад
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
54 минуты назад
Кубок Африки. Египет против Зимбабве, ЮАР победила Анголу, Мали и Замбия сыграли вничью
сегодня, 22:00Live
Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»
сегодня, 21:43
У Исака перелом малоберцовой кости. Форвард «Ливерпуля» прооперирован, клуб не назвал сроки восстановления
сегодня, 21:24
Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»
сегодня, 21:12
«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии. Рекордное число побед у «Ювентуса» – 9, по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер»
сегодня, 20:54
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив «Болонью» – 2:0. Нерес сделал дубль
сегодня, 20:52
Экс-президент «Барсы» Росель: «Давайте пересмотрим все матчи. Пусть эксперты скажут, где именно нам помогали судьи»
сегодня, 20:33
Тикнизян про «Локо»: «В 1-й день приезжаю в 6:50 утра, охранник говорит: «Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда». Я отвечаю: «Ты хочешь здесь последний день работать? Я это устрою»
сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в «Реал» ему было намного сложнее, чем Макманаману»
22 минуты назад
Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»
55 минут назад
Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки
сегодня, 22:09
ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду трансферный бан. Клуб выполнил обязательства перед «Ман Сити» по Лапорту
сегодня, 22:06
Чемпионат Англии. «Ноттингем» уступил «Фулхэму» в гостях
сегодня, 22:02
Чемпионат Испании. «Атлетик» проиграл «Эспаньолу»
сегодня, 22:01
Де Лаурентис о победе в Суперкубке: «У вас были сомнения насчет Конте? Со времен Марадоны «Наполи» не выигрывал два трофея за один год»
сегодня, 21:57
Левандовски, Фермин и Путельяс поучаствовали в помощи тяжелобольным детям. Кампания «Магия «Барсы» исцеляет» включает посещение больниц, создание специальных зон для подростков, терапию с участием собак
сегодня, 21:32
Кин после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я бы спросил Далота: «Ты собираешься останавливать Роджерса?» Перед 1-м голом мы все понимали, что он располагается опасно»
сегодня, 21:02
Конте выиграл 10-й трофей. Тренер взял Суперкубок Италии с «Наполи» – до этого было два с «Юве»
сегодня, 20:54