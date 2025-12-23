Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка
Суперкубок Италии вернется к старому формату.
Суперкубок Италии вновь поменяет формат.
Ранее «Наполи» обыграл «Болонью» (2:0) в финале турнира.
В соревновании приняли участие чемпион («Наполи») и вице-чемпион («Интер») Серии А в сезоне-2024/25, а также обладатель («Болонья») и финалист («Милан») Кубка Италии прошлого сезона. Это был третий розыгрыш трофея в таком формате.
«Со следующего финала Суперкубка мы вернемся к уникальной гонке между завоевателем скудетто и победителем Кубка Италии», – заявил президент Серии А Эцио Симонелли в интервью Italia1.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47248 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
