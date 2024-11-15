Станкович оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны в игре с «Ростовом». «Спартак» – на 30 тысяч за оскорбительные выражения фанатов
«Спартак» получил суммарный штраф в 50 тысяч по итогам матча с «Ростовом».
Ростовчане победили красно-белых со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 5 ноября. «Спартак» – «Ростов». Выход за пределы технической зоны Станковича, он оштрафован на 20 тысяч.
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф 30 тысяч клубу, – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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