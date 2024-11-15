Денис Глушаков: «Российский футбол не развивается. Надо поковыряться и разобраться, почему так происходит»

Денис Глушаков заявил, что российский футбол не развивается.

«Агенты – зло? Они бывают разные, но… Российский футбол не развивается – надо поковыряться и разобраться, почему так происходит. В нашем футболе нет развития», – заявил бывший полузащитник «Спартака ».

Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в Медиалиге. Ранее сообщалось, что 37-летний игрок завершит карьеру в составе «Химок» в матче последнего тура Мир РПЛ против «Спартака».