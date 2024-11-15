Хохлов об иностранных тренерах: «Если это ноунеймы, я против. Был Абаскаль. Кто это? Можете представить, что тренер, который у нас не проявил себя, возглавит «Барсу»?»
Дмитрий Хохлов высказался об уровне иностранных тренеров в РПЛ.
«Иностранные тренеры в РПЛ? Если это иностранный тренер, то я за таких специалистов по уровню как Спаллетти – двумя руками за них. А если ноунеймы, то против. Поддержу ту армию, которая негативно к этому относится.
Последний ноунейм? Был Абаскаль. Кто это? Что это? Вы можете представить, что тренер, который особо у нас не работал, не проявил себя, сразу возглавит «Барселону»? Я такого не могу представить и не понимаю, по каким критериям эти люди сюда попадают.
Есть ли в РПЛ люди, готовые тренировать в Европе? Не знаю. Есть Семак, который уже не первый год показывает уровень, есть Карпин, работа которого мне нравится.
Но в Европе… Это совсем другая страна, другой менталитет», – сказал бывший полузащитник и тренер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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