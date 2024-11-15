Ещенко о Станковиче: «Спартак» то выиграет дерби, то проиграет «Махачкале» – качели. При Абаскале примерно так же было, пятая строчка – не место красно-белых»

Андрей Ещенко высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

– Как вам работа Станковича в «Спартаке»?

– Все покажет результат, пока глобально ничего нельзя сказать. Они то выигрывают дерби, то проигрывают условному «Динамо » Мх – качели.

При Абаскале примерно так же было – победа, а потом бац – и резко пошли поражения.

В любом случае пятая строчка – не место «Спартака», – сказал бывший защитник «Спартака ».

«Спартак» с 28 очками после 15 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . Отставание от лидирующего «Краснодара» – 9 очков.