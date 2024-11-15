Мостовой о «Спартаке»: «Одно чемпионство и Кубок за 20 лет ни в какие рамки не лезет. Как если бы «Реал» или «Барса» завоевали 2 трофея»
Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Спартака» за 20 лет.
– Дзюба заявил, что в «Спартаке» похерили все, что заложил Старостин. Согласны?
– Важно понять, о чем конкретно говорит Артем. Но ясно то, что в «Спартаке» последние 20 лет происходило и происходит то, что многим не нравится. Это нормально. В основе – результат.
А результат какой? Одно чемпионство и один Кубок России за 20 лет. Представляешь, и это такая команда, как «Спартак». Это все равно, если бы в Испании «Реал» или «Барселона» за 20 лет завоевали два трофея.
Это ни в какие рамки не лезет. Наверное, Дзюба вправе так говорить, – сказал экс-игрок красно-белых.
Артем Дзюба: «Люблю «Спартак» с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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