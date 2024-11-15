Агент Дзюбы о словах про комментаторов: «Почти все фанаты поддержали Артема. Про Генича было сказано с юмором, без агрессии, а он начал на оскорбления и эмоции переходить»

Агент Артема Дзюбы высказался о реакции комментаторов на интервью футболиста.

– Дзюба жестко прошелся и по комментаторам. Как вам их реакция?

– Была адекватная – как от того же Дмитрия Шнякина . Он дал абсолютно здравую и взвешенную оценку . Еще ряд комментаторов написали лично мне и, насколько знаю, Артему .

Большинство, на самом деле, согласилось. Кто-то и спорил – но совершенно нормально обсуждать точку зрения, а не переходить на оскорбления и вообще на эмоции, как сделал Константин Генич .

Вообще хотел бы выразить Константину респект в связи с тем, что он не попросил ничего убрать из интервью Дзюбы. Хотя коллеги с «Матч ТВ» заранее показали отрывок про комментаторов.

А вот то, что он написал вечером на эмоциях, уже его не красит. Потому что про «первенство водокачки» и так далее было сказано с неким юмором сказано, без агрессии. И тот, кто смотрел видеоверсию интервью, увидел это.

И, повторюсь, это лишь мнение Дзюбы. А Константин же начал на какие-то уже оскорбления переходить. Причем открыто их не написал – так, завуалированно. Вроде как и про Дзюбу, но прямо фамилия не упоминается. Ну, это, на мой взгляд, странно.

Или, например, Сергей Дурасов выдал на ночь глядя какую-то цитату Василия Уткина , царство ему небесное, с каким-то мемом в отношении Артема. Где там Василий посылает Артема на три буквы. Ну что это? Кто такой Сергей Дурасов? Он вообще к чему решил примазаться к этой теме?

Более того, на следующий день Дурасов выдал новый пост – Дзюба классный футболист и тупой человек. Окей, он при встрече, вот когда будет проходить мимо Артем, он процитирует это все или нет? Мне вот хотелось бы на это посмотреть. Выглядит максимально некрасиво, глупо, низко и как по мне, непрофессионально. Если у тебя есть что ответить, конкретно по существу, как это сделал тот же Шнякин – возьми и ответь, напиши в своем канале.

Или вот, например, Тимур Журавель. Он вообще последний год, мне кажется, не обходит стороной ни один кейс, связанный с Артемом. Иногда даже советы мне раздает, как нужно и не нужно общаться в комментариях. А еще делает умные заключения о том, что я не смотрел ни одного матча «Локомотива», а предыдущее интервью Дзюбы «Матч ТВ» было надиктовано мне Артемом. Феноменально.

Вот и на интервью Дзюбы Журавель отреагировал емкой фразой про «инфантильный бред». Вопросов нет, каждое мнение нужно уважать. Ну так в следующий раз при встрече на стадионе или где-то еще – скажите это все Дзюбе, обсудите с ним. В этом, как мне кажется, и есть основной посыл Артема – говорите все в лицо, без проблем.

Кстати, по теме комментаторов реакция болельщиков была единой – почти все Артема поддержали. Видел даже положительные комментарии в пабликах болельщиков «Спартака», что вообще редкость, – сказал агент Леонид Гольдман.

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»