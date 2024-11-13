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Романцев о комментаторах: «Они обязаны навязывать свое мнение – это их работа. Карпин просто не хочет, чтобы ему мешали. Ребята, не обижайтесь на него!»

Олег Романцев считает, что комментаторы обязаны навязывать зрителям свое мнение.

– Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин...

– Жалею, что я сказал об этом. Это так, но может быть, не надо было это говорить. Комментатор обязан навязывать свое мнение – это его работа. А главный тренер сборной - один из лучших специалистов в стране, и он самостоятельно складывает свое мнение об игроке, о матче.

Поэтому, если ему пытаются навязать какое-то мнение, лучше отключить. Но ребятам [комментаторам] это ни в коем случае не должно быть обидно. Просто это мешает тренеру свое мнение складывать. Он же специалист высокого уровня, раз тренирует сборную России.

И просто не хочет, чтобы ему мешали. Комментаторы не должны обижаться на слова Карпина. Ребята, не обижайтесь! Это действительно иногда мешает работать. Может быть, мы зря сказали такую вещь, но не хотели обидеть, – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России. 

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoСборная России по футболу
телевидение
logoОлег Романцев
logoВалерий Карпин
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