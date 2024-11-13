Романцев о комментаторах: «Они обязаны навязывать свое мнение – это их работа. Карпин просто не хочет, чтобы ему мешали. Ребята, не обижайтесь на него!»

Олег Романцев считает, что комментаторы обязаны навязывать зрителям свое мнение.

– Вы как-то сказали, что смотрите футбол без звука. Недавно тем же поделился Карпин...

– Жалею, что я сказал об этом. Это так, но может быть, не надо было это говорить. Комментатор обязан навязывать свое мнение – это его работа. А главный тренер сборной - один из лучших специалистов в стране, и он самостоятельно складывает свое мнение об игроке, о матче.

Поэтому, если ему пытаются навязать какое-то мнение, лучше отключить. Но ребятам [комментаторам] это ни в коем случае не должно быть обидно. Просто это мешает тренеру свое мнение складывать. Он же специалист высокого уровня, раз тренирует сборную России.

И просто не хочет, чтобы ему мешали. Комментаторы не должны обижаться на слова Карпина . Ребята, не обижайтесь! Это действительно иногда мешает работать. Может быть, мы зря сказали такую вещь, но не хотели обидеть, – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»