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Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов – он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода»

Константин Генич высказался о претензиях Валерия Карпина к комментаторам.

Ранее главный тренер сборной России, который в свое время работал редактором футбольных трансляций и экспертом на канале «Матч ТВ», упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

Тебе что-то Карпин предъявлял?

— Да. Я спокойно реагировал. Ко мне была одна большая претензия после одного матча, где Валерий Георгиевич сам не понимал – вроде перепутал фамилии игроков. Претензию написал клуб. Но пересмотрели матч, и Карпин встал тогда на мою сторону, но предупредил, – может кончиться не очень хорошо.

И в целом у нас были нормальные рабочие отношения. Я не попадал под раздачу на разборах Карпина. Надо сказать, что Карпин никогда не лез в то, как надо реагировать, что надо говорить, как комментировать, в тональность. Ему было важно, как мы по-футбольному оцениваем игру. Федя в подкасте сказал, что у комментаторов подгорит. Но мы все свои изъяны знаем, давно в профессии.

Рассказывать, как комментировать, нам точно не надо – тому же Смолову. Он же в этом подкасте стал рассказывать, как работать судьям, а этого делать не надо. А ты спроси у Феди про знания футбольных правил. Конечно, он где-то запутается, он их не знает. Но лезет на это поле.

Каждый мнит себя специалистом. Я очень хорошо знаю Валерия Георгиевича. Комментировал бы кто-то из экспертов – Юран, Мостовой, Шалимов — он точно так же сидел на диване и плевался. Говорил бы: да что они несут! Это просто такая порода Карпина, – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Черданцева задело, что Карпин вел себя, как с футболистами в раздевалке. Можно было сделать аккуратнее, один на один, но это давняя история». Генич о конфликте

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoФедор Смолов
logoСборная России по футболу
телевидение
logoИгорь Шалимов
logoАлександр Мостовой
logoСергей Юран
logoВалерий Карпин
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
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