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Шалимов о словах Карпина: «Наши комментаторы нормально работают. В Италии тренера просто уничтожили бы, в России все лайтово»

Игоря Шалимова устраивает работа футбольных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин так оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Мне кажется, наши комментаторы нормально работают, меня все устраивает. Да, иногда можно спорить со мнениями, которые высказываются, но, если бы только гоняли мяч, было бы очень скучно.

Я поиграл, пожил в Италии и понимаю, опираясь на реалии 90-х в Серии А – не думаю, что сейчас что-то сильно изменилось, – что после такого заявления одного из тренеров его бы просто уничтожили на ближайшей пресс-конференции.

В Италии совсем недавно журналисты затравили Конте, и тот стал во главе сборной Италии вести себя по-другому, перестал бегать и прыгать по бровке.

В России все достаточно лайтово, и крен в последние полгода для меня изменился в сторону очень, мягко скажу, неожиданных вопросов – про то, почему «Зенит» позор российского футбола – об этом спрашивают абсолютно всех – и про то, кто сколько денег тратит в месяц.

Это хайпово, но к самой игре отношения не имеет», – сказал бывший полузащитник «Интера» и экс-тренер «Краснодара» Шалимов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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