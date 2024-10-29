Губерниев о Карпине и комментаторах: «Они гении земли русской, с Пушкиным на дружеской ноге, поэтому и отвечали Валерию Георгиевичу. Я блестяще работаю, например – равнодушных нет»

Дмитрий Губерниев высказался о критике комментаторов Валерием Карпиным.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

– Карпин и комментаторы «Матч ТВ». Теперь в обсуждение подключаются футболисты. Как относитесь к этому?

– Всегда буду защищать наших блестящих футбольных комментаторов. Если они отвечали Карпину неделю, а сейчас будут отвечать игрокам еще столько же, то мы все это в эфире не выдержим.

– Споры о том, как работают комментаторы, уместны?

– Конечно! Надо больше спорить, как работают комментаторы, потому что это совершенно нормально. Я, например, работаю блестяще, спору нет. Меня либо любит вся страна, либо три человека ненавидят – равнодушных нет.

С кого наши комментаторы должны брать пример? С единственного футбольного обозревателя! У них кожа тонкая, а у меня толстая, я к критике отношусь умозрительно и смеюсь над ней. А наши футбольные комментаторы другие, поскольку они гении земли русской и с Пушкиным на дружеской ноге, поэтому они так и комментировали матчи, отвечая Валерию Георгиевичу.

– Стоит ли позвать Карпина в эфир, поговорить с ним?

– Думаю, сейчас Карпин вряд ли придет, учитывая, как играет «Ростов». Но если он к кому‑то и придет на «Матч ТВ», то ко мне, потому что со мной интересно. А то футбольные комментаторы как начнут ему мстить, так Валерий Георгиевич покроется потом и выбежит из студии в слезах, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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