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  • Георгий Черданцев: «Не удивляет, сколько игроков ушло от Карпина. Говорить публично, что выключаешь звук – неуважение к тем, кто в своей профессии добился не меньшего, чем Карпин в своей»
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Георгий Черданцев: «Не удивляет, сколько игроков ушло от Карпина. Говорить публично, что выключаешь звук – неуважение к тем, кто в своей профессии добился не меньшего, чем Карпин в своей»

Георгий Черданцев рассказал о конфликте с Валерием Карпиным.

– У вас был конфликт с Карпиным, когда он вас изгнал.

– Он не изгнал. Начал предъявлять претензии прилюдно. Претензии беспочвенные и абсолютно в неприемлемой манере. Меня не удивляет, сколько футболистов от него ушло, ветеранов, взрослых игроков. Много. Если такая же манера разговора в раздевалке…

– Что он сказал?

– Начал предъявлять мне претензию мелкую, не стоящую прилюдного разговора. И сделано это было не в той аудитории и форме, в какой можно было сделать.

– Вы не среагировали на гол?

– Да. Счет был 5:0 в пользу одной команды. Но чтобы понять, надо было знать, как все устроено в аппаратной. Монитор с трансляцией в одной стороне, монитор компьютера – в другой, ты не можешь смотреть одновременно в два места. Команды доигрывали, я отвернулся… Руководитель, прежде чем предъявлять претензии, сходи к техническому директору, чтобы понять, как все устроено, и как минимизировать такие ситуации.

– Что вы ответили Карпину?

– Ничего. Встал и вышел.

Вернусь к тому, с чего начал. Говорить публично, что я выключаю звук, – это неуважение к тем людям, которые в своей профессии добились не меньшего, чем Карпин в своей, – сказал комментатор.

Тренер «Ростова» и сборной России упрекнул их в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
телевидение
logoВалерий Карпин
logoГеоргий Черданцев
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