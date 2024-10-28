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Мостовой о комментаторах: «Как они зализывают друг другу – так комментировать нельзя. Карпин правильно сказал, только я давно об этом говорю»

Александр Мостовой оценил уровень российских футбольных комментаторов.

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

– Почему когда говорит Александр Мостовой, никто не обращает на это внимания, а когда сказал Валерий Карпин, все заговорили? Я уже полгода назад говорил про комментаторов, как они зализывают друг другу.

Даже в матче «Пари НН» – «Спартак» это было видно. Он Гончаренко вознес до такой степени, что думал: «Ребят, ну вы чего». Но когда Нижний привез себе гол, я больше ни разу фамилии Гончаренко не услышал. Правильно Карпин сказал, только Мостовой уже давно об этом говорит.

– Но вы футбол со звуком смотрите?

– Иногда со звуком. Но я-то свободный человек, я никому не зализываю, не подлизываю. Мне это не надо.

– Считаете, что общий уровень российских комментаторов слабый?

– Он не слабый. Он неправильный. Так нельзя комментировать, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
телевидение
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoВиктор Гончаренко
logoПари НН
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