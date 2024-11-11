Касадо об отмене гола Левандовского: «Лиге придется проверить, его ли это нога. Рано или поздно станет известно, был ли офсайд. Если не засчитали гол, забитый по правилам, это серьезно»

Марк Касадо высказался об отмене гола Роберта Левандовского «Сосьедаду».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поразил ворота «Реал Сосьедад » в начале матча 13-го тура Ла Лиги , но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

«Лиге придется проверить, была ли это нога Левандовского или нет. Если они не засчитали гол, а на самом деле он был забит по правилам, это серьезно.

Я не видел его вживую, но мне рассказали. Рано или поздно станет известно, был ли это офсайд», – отметил полузащитник «Барселоны».

Судейский комитет поддержал отмену гола Левандовского и не считает, что арбитры могли спутать форварда «Барсы» с защитником «Сосьедада» Агердом, определяя офсайд

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла