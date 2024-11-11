«Не кажется офсайдом по ТВ-картинке». Экс-судья Фернандес о незасчитанном голе Левандовского «Сосьедаду»

Павел Фернандес прокомментировал отмененный гол Роберта Левандовского.

Нападающий «Барселоны» забил мяч в ворота «Реал Сосьедад » (0:1) в матче 13-го тура Ла Лиги , но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда.

Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

«Говорят, что у CTA (Технического комитета судейства – Спортс’‘) есть доказательства нахождения Роберта Левандовского в положении вне игры.

Не знаю, планируется ли сделать заявление по этому эпизоду или нет.

Однако мне не кажется это офсайдом, если оценивать по ТВ-картинке», – сказал бывший арбитр Павел Фернандес.