Флик об отмене гола Левандовского после ВАР: «Это не вина судьи. Если бы засчитали, игра сложилась бы для «Барсы» иначе»
Ханс-Дитер Флик оценил отмену гола Роберта Левандовского из-за микроофсайда.
Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Сосьедада» в начале матча Ла Лиги (0:1), но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.
«Я сказал судье, что это плохое решение, но это не его вина, и я это знаю.
Я не сильно разозлился, только самую малость. Если бы гол засчитали, игра сложилась бы для нас иначе», – сказал тренер «Барселоны».
ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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