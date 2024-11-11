Флик об отмене гола Левандовского после ВАР: «Это не вина судьи. Если бы засчитали, игра сложилась бы для «Барсы» иначе»

Ханс-Дитер Флик оценил отмену гола Роберта Левандовского из-за микроофсайда.

Нападающий «Барселоны» поразил ворота «Сосьедада » в начале матча Ла Лиги (0:1), но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.

«Я сказал судье, что это плохое решение, но это не его вина, и я это знаю.

Я не сильно разозлился, только самую малость. Если бы гол засчитали, игра сложилась бы для нас иначе», – сказал тренер «Барселоны».

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла