Эдуардо Итурральде Гонсалес высказался об отмене гола Роберта Левандовского.

36-летний нападающий «Барселоны» забил в ворота «Реал Сосьедад» (0:1) в начале матча 13-го тура Ла Лиги , но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд .

«Мы много жалуемся на фэйки, которые есть в политической журналистике. В спорте их становится все больше и больше, чтобы продать тысячу историй.

Кадр запечатлевает машина, а не человек. Эта машина оснащена более чем 30 камерами наблюдения за мячом и игроками. Нужно поймать кадр не тогда, когда мяч выходит из игры, а когда пасующий совершает первый контакт с мячом. Когда это происходит, именно машина выстраивает стоп-кадр.

При первом касании мяча желтая бутса Левандовского опережает футболиста «Реал Сосьедад ». Еще одна десятая секунды, и Агерд ставит бутсу позади, это ловушка, которую они устраивают.

В этой стране много беспорядка, но речь идет о решении, которое принимает не человек, а машина», – заявил экс-арбитр.

Экс-судья Итурральде об отмене гола Левандовского: «Если машина сказала, что это офсайд, спорить не о чем. Больше нет человеческого фактора»