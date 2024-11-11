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Судья Фернандес – Флику об отмене гола Левандовского: «Зачем нам придумывать, если ВАР говорит, что это офсайд? По-вашему, его нет, потому что это против вашей команды»

Cтали известны слова арбитра Ханси Флику об отмене гола Роберта Левандовского.

36-летний нападающий «Барселоны» поразил ворота «Реал Сосьедад» в начале матча 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.

Главный тренер «Барселоны», не согласный с этим решением, попросил объяснений у главного судьи на выходе из раздевалки перед началом второго тайма.

«Вы говорите, что это не офсайд. Что я могу сделать? По-вашему, его нет, потому что это [решение] против вашей команды.

Зачем нам придумывать, если ВАР говорит, что это офсайд? Зачем нам придумывать офсайд?» – передает объяснения Фернандеса Movistar+.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoсудьи
logoХанс-Дитер Флик
logoРоберт Левандовски
видеоповторы
Гильермо Куадра Фернандес
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