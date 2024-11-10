Дзюба о фанатах «Спартака»: «Намного потеплее стали, удивлен. Все успокаивается со временем, начинает просыпаться логика у людей»
Артем Дзюба считает, что болельщики «Спартака» стали теплее относиться к нему.
Форвард «Акрона» принял участие в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (0:4) на «Лукойл Арене». Фанаты красно-белых встретили его появление на поле спокойно, без обидных кричалок.
«Я тоже удивился. Со временем все успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали, я думал, они с подколкой это делают. А они по‑теплому.
Удивился, время идет. У «Спартака» все хорошо, у меня тоже. Все случилось так, как должно быть», – заявил Дзюба, после «Спартака» игравший за «Зенит» и «Локомотив».
4:0 «Спартака» – с дублями Угальде и Бонгонда. Дзюба терпел «большой разнос» от тренера
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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