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Дзюба о фанатах «Спартака»: «Намного потеплее стали, удивлен. Все успокаивается со временем, начинает просыпаться логика у людей»

Артем Дзюба считает, что болельщики «Спартака» стали теплее относиться к нему.

Форвард «Акрона» принял участие в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (0:4) на «Лукойл Арене». Фанаты красно-белых встретили его появление на поле спокойно, без обидных кричалок.

«Я тоже удивился. Со временем все успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали, я думал, они с подколкой это делают. А они по‑теплому.

Удивился, время идет. У «Спартака» все хорошо, у меня тоже. Все случилось так, как должно быть», – заявил Дзюба, после «Спартака» игравший за «Зенит» и «Локомотив».

4:0 «Спартака» – с дублями Угальде и Бонгонда. Дзюба терпел «большой разнос» от тренера

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
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logoЛукойл Арена
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