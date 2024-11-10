4:0 «Спартака» – с дублями Угальде и Бонгонда. Дзюба терпел «большой разнос» от тренера

Хотя «булочки «Спартак» подрасслабил».

«Спартак» разгромил «Акрон» (4:0) благодаря дублям Манфреда Угальде и Тео Бонгонда. Артем Дзюба промолчал.

У «Спартака» даже три дубля! Мартинс сделал две голевые

«Спартак» разобрался на классе. В первом тайме Бонгонда получил идеальный пас от Угальде, вывалился один на один с Сергеем Волковым и уверенно пробил низом. Тео сверкает в третьем матче РПЛ подряд, это уже третий победный: до этого были в дерби с ЦСКА (2:0) и против «Пари НН» (2:0).

В первом тайме «Акрон» удержал минимальный счет, но после перерыва рассыпался. На 58-й минуте Кристофер Мартинс выиграл верховую борьбу у Родриго Эшковала, скинул мяч головой, а Угальде прошил Волкова с близкого расстояния.

На 63-й «Спартак» довел до разгрома: Мартинс покатил в штрафную. Бонгонда щечкой положил в дальний угол – дубль Тео! Бонгонда наладил реализацию к середине сезона: четыре гола в трех матчах, в прошлых 12 он не забивал вообще. Мартинс тоже выдал яркое: дубль из голевых! За 10 матчей до этого у него был лишь один ассист против «Ростова».

Ближе к концу матча «Акрон» пропустил четвертый. Эсекиэль Барко в подкате забрал мяч у Эшковала, сразу прострелил к вратарской, а Угальде замкнул в касание – у Манфреда 2+1, главный творец разгрома. Костариканец сравнялся с Джоном Кордобой по голам в РПЛ: по восемь, оба уступают лишь Алексею Батракову из «Локо» (10).

На 86-й минуте нервы не выдержали у вышедшего на замену Солтмурада Бакаева – схватил две желтые в одном эпизоде. Сначала главный судья Сергей Иванов дал Бакаеву за фол на Рикарду Мангаше. Солтмурад ответил арбитру аплодисментами – и получил красную.

«Булочки «Спартак» подрасслабил». Тедеев злился из-за проблем с прессингом, Дзюба готов был забивать при 0:3

Артем Дзюба провел блеклый матч против бывшего клуба: за 67 минут сделал 10 пасов, только три из них были точными.

После разгрома Дзюба рассказал о «большом разносе» от тренера «Акрона» Заура Тедеева. Сам же Артем уверен: «Когда ты проигрываешь 0:3, плевать, поменяли тебя или нет. Потом, когда смотрел игру по телевизору, видел, что у нас возникали моменты. Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что «Спартак» булочки свои подрасслабил».

Тедеев с первых минут эмоционально реагировал на эпизоды – из-за отсутствия прессинга. «У нас напрочь не получился первый тайм, – реакция тренера на 0:4 в интервью «Матч ТВ». – Мы готовились выше играть в обороне и прессинговать, у нас не получилось. Слишком далеко приходилось доставлять мячи до Артема [Дзюбы]. «Спартак» хорошо играл, создал много моментов. Это худший первый тайм за все время, что я тут работаю.

Мы отошли слишком низко. Такая игра не позволяет быть лучше. Мы постарались все изменить во втором тайме, но из-за второго мяча не получилось. У нас получался прессинг, но при счете 2:0 было сложно что-то изменить – слишком большая фора. Считаю, что то, что случилось, закономерно».

Три победы подряд и разгром в четыре гола – у «Спартака» впервые сезоне

У команды Деяна Станковича наконец-то удачная серия.

● Три победы в чемпионате подряд впервые в сезоне. До этого на третий матч теряли, после летних побед над «Химками» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:0) были нули с «Ахматом».

● «Спартак» не громил в 4+ гола с апреля, когда убрал «Ростов» 5:1. То был 25-й тур РПЛ-2023/24 – в этом сезоне такое впервые.

«Спартак» по-прежнему только пятый. До «Краснодара» восемь очков – и это еще с учетом матча лидера в запасе.

После международной паузы команда Деяна Станковича сыграет дома с «Локомотивом» – дерби с одним из лидеров РПЛ.

Лучший матч «Спартака» Станковича. Получалось вообще все

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов