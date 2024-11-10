Дзюба про рекорд Кержакова: «Иногда сидит в голове, что забил бы пять мячей, будь я в «Спартаке». Нападающий зависим от передач. «Акрон» заходил слишком глубоко»

Артем Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» в матче со «Спартаком».

Тольяттинцы проиграли на выезде со счетом 0:4 в матче 15-го тура Мир РПЛ. Нападающий начал игру в стартовом составе «Акрона» и был заменен во 2-м тайме.

– Разговоры о рекорде [Кержакова]. В голове это сидит?

– Иногда сидит в голове, что если бы я сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи… Нападающий зависим от передач.

Я вместе с командой, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Но мы просто заходили слишком глубоко, должны были играть выше, – сказал нападающий «Акрона».

На данный момент на счету Дзюбы 231 гол в профессиональной карьере – на 2 мяча меньше, чем у лучшего бомбардира в истории России Александра Кержакова.