Дзюба про рекорд Кержакова: «Иногда сидит в голове, что забил бы пять мячей, будь я в «Спартаке». Нападающий зависим от передач. «Акрон» заходил слишком глубоко»
Артем Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» в матче со «Спартаком».
Тольяттинцы проиграли на выезде со счетом 0:4 в матче 15-го тура Мир РПЛ. Нападающий начал игру в стартовом составе «Акрона» и был заменен во 2-м тайме.
– Разговоры о рекорде [Кержакова]. В голове это сидит?
– Иногда сидит в голове, что если бы я сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи… Нападающий зависим от передач.
Я вместе с командой, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Но мы просто заходили слишком глубоко, должны были играть выше, – сказал нападающий «Акрона».
На данный момент на счету Дзюбы 231 гол в профессиональной карьере – на 2 мяча меньше, чем у лучшего бомбардира в истории России Александра Кержакова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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