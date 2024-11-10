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Тедеев о Дзюбе: «Я за то, чтобы он был в сборной. Если бы не травма, было бы легче на это рассчитывать»

Заур Тедеев заявил, что Артем Дзюба заслуживает вызова в сборную.

«Акрон» в гостях уступил «Спартаку» со счетом 0:4 в 15-м туре Мир РПЛ. 

Как оцените игру Артема Дзюбы?

– Отдельными эпизодами у него что-то не получалось, потому что в первом тайме мы находились слишком глубоко и далеко от ворот соперника, а нападающий не может играть слишком далеко или глубоко. Тем более такой, как Артем.

Но он оказывал достаточно серьезное давление в психологическом плане на всех защитников сегодня в России. Это было видно отдельными эпизодами и здесь. Это не лучший его матч. Он может намного лучше, но на это были определенные причины.

В целом, и команда, и тренерский штаб выглядели не очень хорошо. Нам надо было больше рисковать и спокойнее действовать, как мы и готовились.

Много дискуссий вокруг Артема Дзюбы и сборной России. Артем сказал, что хотел бы сыграть и «заковырять» еще один гол, чтобы поставить рекорд. Как вы к этому относитесь? Артем заслуживает вызова в сборную?

– Такой игрок, как Артем, своими действиями в любое время может заслуживать многого. Это мое мнение. Тренерский штаб сборной понимает, что они делают. Но, возможно, Артем, если бы не получил травму… Ему было бы легче на это рассчитывать. Он пропустил какое-то время и его восстановление стало ключевым.

Мы очень жалеем, что он выпал на 2-3 недели. Может быть, это тоже повлияло. Мне сложно отвечать на этот вопрос. Я не разговаривал с Валерием Георгиевичем на эту тему. Но если он меня спросит, то я безусловно за то, чтобы он [Артем Дзюба] был в сборной.

Подведите, пожалуйста, итоги первого круга.

– А на каком мы месте? Девятом? Какими-то периодами в чемпионате мы довольны, какими-то – очень недовольны. Это нормальная реакция для дебютанта лиги. Я горжусь теми футболистами, с которыми работаю. Они делают большую работу, не обращая внимания на сложности. Команда не может быть сразу готова ко всему в РПЛ. Для многих это первый такой большой опыт на таком уровне. Надеюсь, дальше будет лучше, – передает слова главного тренера «Акрона» корреспондент Спортса’’ Ярослав Сусов.

Дзюба о невызове в сборную: «Не удивился. Люди сейчас странно вызываются – из «Ростова» человек семь, команда шла ниже «Акрона». О чем говорить?»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
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