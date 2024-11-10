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  • «Спартак» булочки подрасслабил, я бы помог команде. У «Акрона» возникали моменты». Дзюба о замене после 0:3 с красно-белыми
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«Спартак» булочки подрасслабил, я бы помог команде. У «Акрона» возникали моменты». Дзюба о замене после 0:3 с красно-белыми

Артем Дзюба высказался о замене в матче со «Спартаком».

«Акрон» проиграл красно-белым (0:4) в матче 15‑го тура Мир РПЛ. После своей замены на 67‑й минуте игры форвард пожал руку главному тренеру «Акрона» Зауру Тедееву и ушел в раздевалку.

– Почему ушли в подтрибунку?

– Чтобы все свои эмоции выплеснуть. Это была плановая замена. Когда ты проигрываешь 0:3, плевать, поменяли тебя или нет.

Потом, когда смотрел игру по телевизору, видел, что у нас возникали моменты. Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что «Спартак» булочки свои подрасслабил, – заявил нападающий «Акрона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
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