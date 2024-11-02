Дуарте не хочет оставаться в «Спартаке» и может рассмотреть варианты в России (Metaratings.ru)

Алексис Дуарте может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings.ru, защитник «Спартака » не хочет оставаться в московской команде, ему ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке. Может быть рассмотрен вариант с командой из Мир РПЛ .

Футболист рассчитывает покинуть «Спартак» из-за недостатка игрового времени. Дуарте готов рассмотреть вариант с переходом в российский клуб.

Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне у футболиста 4 матча во всех турнирах без результативных действий.