Дуарте не хочет оставаться в «Спартаке» и может рассмотреть варианты в России (Metaratings.ru)
Алексис Дуарте может покинуть «Спартак».
По данным Metaratings.ru, защитник «Спартака» не хочет оставаться в московской команде, ему ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке. Может быть рассмотрен вариант с командой из Мир РПЛ.
Футболист рассчитывает покинуть «Спартак» из-за недостатка игрового времени. Дуарте готов рассмотреть вариант с переходом в российский клуб.
Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне у футболиста 4 матча во всех турнирах без результативных действий.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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