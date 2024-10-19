«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой (Metaratings)

«Спартак» готов расстаться с Антоном Зиньковским.

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов в зимнее трансферное окно отпустить полузащитника. «Спартак» уже занимается поиском нового клуба для Зиньковского. Деян Станкович не возражает против трансфера.

28-летний Зиньковский в этом сезоне провел за «Спартак » 11 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись тремя голевыми передачами.