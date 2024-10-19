«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой (Metaratings)
«Спартак» готов расстаться с Антоном Зиньковским.
По данным Metaratings.ru, московский клуб готов в зимнее трансферное окно отпустить полузащитника. «Спартак» уже занимается поиском нового клуба для Зиньковского. Деян Станкович не возражает против трансфера.
28-летний Зиньковский в этом сезоне провел за «Спартак» 11 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись тремя голевыми передачами.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings
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