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«Спартак» ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой (Metaratings)

«Спартак» готов расстаться с Антоном Зиньковским.

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов в зимнее трансферное окно отпустить полузащитника. «Спартак» уже занимается поиском нового клуба для Зиньковского. Деян Станкович не возражает против трансфера.

28-летний Зиньковский в этом сезоне провел за «Спартак» 11 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, отметившись тремя голевыми передачами.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАнтон Зиньковский
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