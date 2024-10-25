«Спартак» хочет продать Мартинса зимой (Metaratings.ru)

Кристофер Мартинс может покинуть «Спартак».

Как стало известно Metaratings.ru, «Спартак» зимой рассчитывает продать 27-летнего полузащитника.

Ранее по люксембуржцу было конкретное предложение из Испании, также к нему сохраняется интерес из Франции. Проблемой может стать высокая зарплата футболиста, Мартинс получает около 1,6 млн евро, однако хавбек готов рассматривать различные варианты.

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Янг Бойз». Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. На счету полузащитника 11 голов и 12 результативных передач в 88 матчах за «Спартак ».