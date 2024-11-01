«Спартак» готов рассмотреть варианты расставания с Виллианом Жозе. Форвард хочет остаться (Metaratings)

Виллиан Жозе может покинуть «Спартак».

Красно-белые готовы рассматривать варианты расставания с нападающим, об этом сообщает Metaratings.

При этом отмечается, что «Лас-Пальмас » на данный момент не связывался со «Спартаком » по возможному трансферу футболиста.

Форвард перешел в «Спартак» из «Бетиса» в прошедшее межсезонье.

Добавляется, что сам футболист хочет остаться в «Спартаке». Его зарплата – около 1,7 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел семь матчей в Мир РПЛ и не забил ни одного мяча.