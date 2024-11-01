«Спартак» готов рассмотреть варианты расставания с Виллианом Жозе. Форвард хочет остаться (Metaratings)
Виллиан Жозе может покинуть «Спартак».
Красно-белые готовы рассматривать варианты расставания с нападающим, об этом сообщает Metaratings.
При этом отмечается, что «Лас-Пальмас» на данный момент не связывался со «Спартаком» по возможному трансферу футболиста.
Форвард перешел в «Спартак» из «Бетиса» в прошедшее межсезонье.
Добавляется, что сам футболист хочет остаться в «Спартаке». Его зарплата – около 1,7 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел семь матчей в Мир РПЛ и не забил ни одного мяча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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