В Амстердаме после нападения на фанатов «Маккаби» усилили охрану синагог и других еврейских объектов

В Амстердаме усилили охрану синагог и других объектов после атаки на израильтян.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

После произошедшего были введены чрезвычайные меры, на улицах дежурила полиция. На тот момент правительство Израиля рекомендовало своим футбольным болельщикам не покидать отели.

Согласно заявлению мэра города Фемке Халсемы, до воскресенья в городе был объявлен запрет на демонстрации и протесты.

По информации Sky, еврейские здания, в частности, синагоги, были обеспечены дополнительной защитой.

Как отмечает корреспондент Элис Портер, местные жители были потрясены актами насилия после матча, но многие также возмущены тем, что израильские фанаты срывали палестинские флаги перед игрой.

Король Нидерландов о нападении на фанатов «Маккаби»: «Нельзя закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. Евреи должны чувствовать себя здесь в безопасности»