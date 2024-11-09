В Амстердаме на три дня запретили демонстрации и протесты после нападения на фанатов «Маккаби»

Амстердам объявил трехдневный запрет демонстраций после нападения на израильтян.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

Согласно заявлению мэра города Фемке Халсемы, запрет на демонстрации и протесты в городе вступил в силу в пятницу и будет действовать в течение трех дней до воскресенья.

Амстердам также ввел несколько дополнительных мер безопасности. В городе будет усилено присутствие полиции.

Кроме того, мэр объявила о запрете «одежды, закрывающей лицо», и «ношение предметов», которые могут привести к нарушениям общественного порядка.

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