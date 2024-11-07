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Фанаты «Маккаби» Тель-Авив подрались с таксистами в Амстердаме перед игрой с «Аяксом». Израильские болельщики сорвали и сожгли флаг Палестины

Болельщики «Маккаби» Тель-Авив устроили беспорядки в Амстердаме.

«Аякс» принимает израильский клуб (3:0, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА

Как сообщает De Telegraaf, в нескольких местах в центре Амстердама прошлой ночью произошли инциденты с участием футбольных болельщиков. По словам очевидцев, израильские фанаты «Маккаби» Тель-Авив устроили стычки с таксистами и другими жителями города.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как болельщики срывают палестинский флаг с фасада одного из домов. Очевидцы сообщили, что позже флаг подожгли, после чего таксисты начали преследовать израильских болельщиков.

Фанаты клуба из Тель-Авива были вынуждены укрыться в казино Holland Casino, в то время как снаружи собрались таксисты и громко сигналили из своих машин. В течение получаса никому не разрешалось входить или выходить из казино, пока полиция не взяла ситуацию под контроль.

«Ничего не происходило, пока агрессивные и вооруженные хулиганы «Маккаби» не начали срывать палестинский флаг. После того как им это удалось, они повредили проезжавшие автомобили, в том числе такси.

Затем они подожгли палестинский флаг на площади Дам, что вызвало ответные действия со стороны таксистов», – сообщил один из амстердамских таксистов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: De Telegraaf
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