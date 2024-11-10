Хавбек «Пари НН» Глейзер: «Надеюсь, все конфликты – у вас с Украиной и в Израиле – скоро завершатся»
Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер хочет прекращения конфликтов в мире.
«Я не люблю разговаривать о политике. Могу сказать, что русские люди очень хороши, они всегда приветливы.
Я надеюсь, что все конфликты – у вас с Украиной и в Израиле – скоро завершатся», – сказал израильский футболист Глейзер.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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