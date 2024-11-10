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  • Личка о 3:1 с «Пари НН»: «Динамо» может играть в 2 раза лучше, начать надо с базовых вещей. Постараемся догнать тройку лучших – если лидеры будут терять очки, будем психологически давить»
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Личка о 3:1 с «Пари НН»: «Динамо» может играть в 2 раза лучше, начать надо с базовых вещей. Постараемся догнать тройку лучших – если лидеры будут терять очки, будем психологически давить»

Марцел Личка оценил игру «Динамо» в матче с «Пари НН».

Вчера бело-голубые обыграли нижегородцев (3:1) в матче 15‑го тура Мир РПЛ.

– Насколько вас удовлетворила игра «Динамо»?

– Могу отметить игру Кутицкого и Фернандеса, которые отлично играли. Когда мяч был у них, они старались действовать креативно. Также я доволен игрой Бальбуэны и Маричаля, как и Лещука, который провел игру без ошибок.

У игроков в центре поля не все получалось, но они тоже старались. У Нгамале и Карраскаля высокое индивидуальное мастерство: когда они с мячом, то всегда представляют угрозу для соперника. Маухуб, хоть и не смог забить, тоже показал хорошую игру.

Думаю, что «Динамо» может играть в два раза лучше, но надо начинать с базовых вещей. Будем прибавлять и стараться показывать такую игру, как была в домашнем матче с «Краснодаром». Хоть мы и не добились результата в той встрече, но играли очень хорошо.

– Сработала ли ваша идея с двумя центральными нападающими? Показалось, что Тюкавин несколько потерялся в такой схеме.

– Эта идея сработала в эпизоде со вторым голом. Наконец‑то у Нгамале получилось отличиться. Он сделал счет 2:1, это был очень важный гол. У нас были хорошие моменты, когда между линиями удавалось находить передачами Карраскаля и Нгамале, были неплохие забросы за спины защитников «Пари НН» на Маухуба. Если говорить про игру Тюкавина, то да, от него мы ожидали большего.

– Есть ли у вас одно слово, которым вы можете охарактеризовать игру «Динамо»?

– Не знаю. Я очень рад, что первый круг закончился и у нас 30 очков. У меня была цель одержать 10 побед в первом круге, и жаль, что одной нам не хватило. Но мы остаемся в верхней части турнирной таблицы, и если лидеры будут терять очки, то мы будем психологически на них давить. Будем стараться догонять тройку лучших. У нас осталось еще три игры перед зимней паузой, поэтому нельзя успокаиваться, надо работать и набирать очки.

– Как планируете провести паузу на матчи сборных? У «Динамо» много игроков уедет в свои национальные команды.

– В «Динамо» 11 футболистов останется со мной во время паузы. У нас будет матч с командой Медиалиги, где мы будем использовать игроков из второй команды. Для тренировочного процесса нам нужно хотя бы 16-18 игроков, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoтактика
logoИгорь Лещук
logoПари НН
logoФабиан Бальбуэна
logoХорхе Карраскаль
logoМатч ТВ
logoМуми Нгамале
logoРоберто Фернандес
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoАлександр Кутицкий
logoНиколас Маричаль
logoЭль-Мехди Маухуб
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